Πολιτισμός

Ακρόπολη: παράνομη η απεργία, αλλά παραμένει κλειστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αρχαιοφύλακες. Ποια είναι τα αιτήματά τους.

-

Παράνομη κρίθηκε η 24ωρη απεργία των αρχαιοφυλάκων που θα πραγματοποιούταν σήμερα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης θα παραμείνει κλειστός καθώς αποφασίστηκε να συνεχιστούν 4ωρες στάσεις εργασίας που δεν είναι παράνομες, άρα τελικά δεν θα ανοίξει σήμερα.

"Κομφούζιο" και παράπονα έχουν προκληθεί καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα ηλεκτρονικά εκδοτήρια είναι ανοιχτά και τουρίστες που δεν ξέρουν για την απεργία βγάζουν εισιτήρια και όταν φτάνουν πάνω και βλέπουν ότι η Ακρόπολη είναι κλειστή.

Η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων αναφέρει σε ανακοίνωση της, «Μας γνωστοποιήθηκε πριν λίγη ώρα η απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία συζητήθηκε χωρίς να έχουμε κληθεί και για διάφορους τυπικούς λόγους κηρύσσει παράνομη και καταχρηστική την 24ωρη απεργία στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, με απειλές για επιβολή υπέρογκων προστίμων και άλλων ‘’πειθαρχικών κυρώσεων’’. Η καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΠΕΥΦΑ, τόσο στην Ακρόπολη, όσο και στους γύρω αρχαιολογικούς χώρους, θορύβησε την πολιτική ηγεσία και όσους προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν κομμάτι της λειτουργίας της Ακρόπολης. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία που θα πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό του ΟΔΑΠ, θα προσλάβει εργαζόμενους, χωρίς ΑΣΕΠ, που θα διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, θα εκδίδουν εισιτήρια και θα ελέγχουν οι ίδιοι τη γνησιότητά τους. Για αυτό ζητάμε:

Την ανάκληση του εν λόγω διαγωνισμού. Έναρξη διαλόγου με τους εργαζόμενους για την εύρυθμη λειτουργία του μνημείου και επίλυση τυχόν προβλημάτων».

Οι κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί όπως αναφέρει το σωματείο των αρχαιοφυλάκων ΠΕΥΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων) γίνονται καθώς «η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων προχωρά σε διαγωνισμό ανάθεσης για την έκδοση των εισιτηρίων του αρχαιολογικού χώρου Ακροπόλεως, καθώς και του ελέγχου εισόδου και ακύρωσης εισιτηρίων για την είσοδο στο Μνημείο».

Τα παραπάνω καθήκοντα» προσθέτει η ΠΕΥΦΑ «ανήκουν μέχρι σήμερα στο φυλακτικό προσωπικό μόνιμο και ορισμένου χρόνου. Η αιφνιδιαστική αυτή ενέργεια του ΥΠΠΟΑ συνιστά ξεκάθαρη εκχώρηση δημοσίων εσόδων σε ιδιώτες, χωρίς κανένα σαφή λόγο και σοβαρή αιτιολογία στο γιατί αποφάσισαν να δώσουν σε ιδιωτική εταιρεία, έναντι του σημαντικού ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2024-2025, τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εισιτηρίου» τονίζουν οι αρχαιοφύλακες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γκάζι – 33χρονος: Οι Κρητικοί μας ακολούθησαν στο αυτοκίνητο

Δολοφονία Γραικού - Καταπέλτης η Εισαγγελέας: Έδειρε με μανία το θύμα και έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη

Πλημμυροπαθείς καταγγέλλουν εμπαιγμό με τις απαλλαγές από λογαριασμούς