Κόσμος

Τουρκία: Κρίση στον Στρατό με τη “χούντα των υπολοχαγών”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτική είναι η έρευνα τουρκικής εφημερίδας για την κρίση στον Στρατό της χώρας. Τα επεισόδια που προκάλεσαν την έρευνα.

-

Η διοικητική και δικαστική έρευνα που ξεκίνησε μετά τον χαρακτηρισμό και τον ξυλοδαρμό ορισμένων στρατιωτών στη Σχολή Πεζικού της Tuzla για την προσευχή αποκάλυψε την ύπαρξη «χούντας υπολοχαγών». Οι ανθυπολοχαγοί της χούντας, που σχεδίαζαν να εκδώσουν μια διακήρυξη που θύμιζε την εποχή του πραξικοπήματος, τα παράτησαν γιατί φοβήθηκαν μην τους διώξουν, αναφέρεται σε δημοσίευμα της Γενί Σαφάκ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Οι χουντικοί ανθυπολοχαγοί άρχισαν να τρομοκρατούν με τη μάσκα του λεγόμενου «κεμαλισμού» όσο ήταν ακόμη φοιτητές στη Στρατιωτική Ακαδημία. Οι ανθυπολοχαγοί της χούντας χαρακτήρισαν τους μαθητές που προσεύχονταν στο τζάμι του σχολείου ως «εχθρούς του Ατατούρκ», «αιρετικούς-σεχταριστές» και «αντιδραστικούς», στοζοποίησαν θρησκευτικούς αξιωματούχους μοιράζοντας τις φωτογραφίες τους και έριξαν βλάσφημες κατάρες σε σέκτες και αιρέσεις σε ομάδες WhatsApp. Η παρενόχληση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν μετακόμισαν από τη Στρατιωτική Ακαδημία στο Τάγμα Ασκουμένων Αξιωματικών στη Σχολή Πεζικού της Tuzla.

Τα επεισόδια ξέσπασαν με την καταγγελία 3 ανθυπολοχαγών που ξυλοκοπήθηκαν. Οι διοικητικές και δικαστικές έρευνες αποκάλυψαν την χούντα των υπολοχαγών.

Η ΠΙΕΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ

Η λεκτική παρενόχληση από σχεδόν 100 χουντικούς ανθυπολοχαγούς μετατράπηκε σε πραγματικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των τελετών της 10ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στον φάκελο, φωτογραφίες του Ατατούρκ διανεμήθηκαν πριν από την τελετή που θα πραγματοποιείτο στις 10 Νοεμβρίου. Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένου του Υπολοχαγού Πεζικού A.A., δεν μπορούσαν να επισυνάψουν τις φωτογραφίες στο πέτο τους, επειδή δεν υπήρχαν αρκετές καρφίτσες. Ο υπολοχαγός K.S., ένα μέλος της ομάδας ενθουσιωδών της χούντας, είπε «Γιατί δεν φοράς τη φωτογραφία του Ατατούρκ; Είσαι σεχταριστής;…» και προσπάθησε να αναγκάσει τον Υπολοχαγό Α.Α. να φορέσει τη φωτογραφία στο πέτο του. Ο υπολοχαγός Α.Α., που ήταν θυμωμένος με τη μεταχείριση που έλαβε, απάντησε «Δεν μπορούσα να την βάλω γιατί δεν υπήρχε καρφίτσα. Γιατί να μην τη βάλω αφού μου είπες να το κάνω; Θα την βάλω μόνος μου». Ο υπολοχαγός Α. Α., ο οποίος έπρεπε να εξηγήσει στον διοικητή του λόχου που παρενέβη ότι δεν μπορούσε να φορέσει τη φωτογραφία, γιατί δεν υπήρχε καρφίτσα και ότι δεν ήταν εχθρός του Ατατούρκ, κόλλησε τη φωτογραφία στο γιακά του με την καρφίτσα που είχε φέρει με εντολή του διοικητή.

ΕΚΑΝΑΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΕΒΡΙΖΑΝ

Η ένταση συνεχίστηκε και μετά την τελετή. Ο υπολοχαγός Α.Α. πήγε στον θάλαμο και παρενοχλήθηκε από περίπου 15 λάτρεις της χούντας. Οι Υπολοχαγοί S.Y., U.T., S.C. έβρισαν τον Υπολοχαγό Α.Α. λέγοντας «Μια μέρα θα γρυλίσετε όλοι στον Ατατούρκ» μετά από βρισιές. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Υπολοχαγός Β.Ι. έβριζε τον υπολοχαγό Α.Α., ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως σεχταριστής.

«ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΑΜΕ ΕΑΝ ΤΙΣ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ»

Οι χουντικοί ανθυπολοχαγοί ανέβηκαν ξανά στη σκηνή 3 μέρες μετά. Οργανωμένοι υπό την ηγεσία του R.A., οι ανθυπολοχαγοί κόλλησαν 3 φωτογραφίες του Ατατούρκ στην πόρτα του θαλάμου όπου διέμεναν 3 ανθυπολοχαγοί, τους οποίους είχαν επισημάνει ως «εχθρούς του Ατατούρκ». Οι εκπαιδευόμενοι ανθυπολοχαγοί μοιράστηκαν μια φωτογραφία της πόρτας στο γκρουπ WhatsApp με τη σημείωση «Αν τις κατεβάσουν, τους χτυπάμε». Τα σχόλια σε αυτό το μήνυμα ήταν επίσης βαριά προσβλητικά.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΜΗ ΜΕ 100 ΑΝΤΡΕΣ

Όταν ο ασκούμενος Υπολοχαγός M.F.S. ήρθε στον θάλαμο, αφαίρεσε τις φωτογραφίες που κρέμονταν για λόγους παρενόχλησης και τις έβαλε στην τσέπη του, ενώ ένας χουντικός που κατασκόπευε τον M.F.S. μοιράστηκε τη φωτογραφία της πόρτας στην ομάδα και προκάλεσε τους άλλους φίλους του λέγοντας «Αφαίρεσαν τις φωτογραφίες του Ατατούρκ και τις πέταξαν στα 3 σκουπίδια». Τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο μετά από αυτό το σημείο. Μια ομάδα περίπου 70-80 ατόμων που οργανώθηκε από τον εκπαιδευόμενο υπολοχαγό R.A., που είδε το μήνυμα, εισέβαλε στους στρατώνες και επιτέθηκε σε 3 εκπαιδευόμενους υπολοχαγούς, αποκαλώντας τους «εχθρούς του Ατατούρκ» αφαιρώντας επωμίδες και τουρκικές σημαίες από τις στολές τους. Ένας από τους επιτιθέμενους εκπαιδευόμενους υπολοχαγούς απείλησε: «Είμαι και ο Αλλάχ και το δικαστήριο εδώ». Η ομάδα διαλύθηκε αφότου ένας ανθυπολοχαγός που ενημερώθηκε για την κατάσταση έφτασε στο σημείο, ενώ οι εκπαιδευόμενοι υπολοχαγοί που δέχτηκαν την επίθεση μετέβησαν στο κρατικό νοσοκομείο της Tuzla και έλαβαν ιατρική αναφορά.

ΣΦΟΔΡΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

Στις ομάδες του WhatsApp, ανθυπολοχαγοί της χούντας έβριζαν και απείλησαν κρατικούς αξιωματούχους, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Recep Tayyip Erdogan

Από τους χουντικούς ανθυπολοχαγούς προσβλητική επίθεση δέχτηκαν και οι σημερινοί διοικητές και πρώην Αρχηγοί ΓΕΣ.

ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Οι ανθυπολοχαγοί της χούντας έκαναν υπόγεια σχέδια για να φέρουν στη δημόσια ατζέντα τους λεγόμενους σεχταριστές εντός των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ορισμένα μέλη της χούντας δήλωσαν ότι επικοινώνησαν με πρώην εισαγγελείς, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι το περιστατικό που συνέβη στις 10 Νοεμβρίου μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης. Η χούντα σκέφτηκε ακόμη και να βγάλει μια διακήρυξη που θύμιζε την εποχή του πραξικοπήματος.

Ορισμένοι χρήστες δήλωσαν επίσης ότι θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Κόμματος Zafer Umit Ozdag, γνωστό για τις ρατσιστικές-προκλητικές του εκρήξεις, και τον Erhan Kaleli, τότε σύμβουλό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η Τεχνική Εκπαίδευση δεν είναι το αποπαίδι της Τριτοβάθμιας

Δολοφονία Γραικού - Καταπέλτης η Εισαγγελέας: Έδειρε με μανία το θύμα και έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη

Πλημμυροπαθείς καταγγέλλουν εμπαιγμό με τις απαλλαγές από λογαριασμούς