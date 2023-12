Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “πράσινο” το ντέρμπι του βόλεϊ στα χαρτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγώνας είχε διακοπεί μετά από σοβαρά επεισόδια, που οδήγησαν στον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού από την ναυτική φωτοβολίδα.

-

Βαριά ήταν η τιμωρία που επιφύλασσε ο αθλητικός δικαστής για τον Ολυμπιακό, αφού τον τιμώρησε με απώλεια του ντέρμπι ενάντια στον Παναθηναϊκό με 3-0 σετ, τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, αλλά και πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.

Ο αγώνας διεκόπη μετά απο επεισόδια που διαδραματίστηκαν έξω από το κλειστό στου Ρέντη, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 31χρονου αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, οι ομάδα του Πειραιά είχε ζητήσει να συνεχιστεί ο αγώνας από το δεύτερο σετ, με το σκορ 1-0 υπέρ τους,

Οι επόμενοι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού είναι ενάντια στον Πήγασο Πολίχνης, την Κηφισία και τον Φοίνικα.

Οι κόκκινοι αναμένεται να προσφύγουν στον ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γκάζι – 33χρονος: Οι Κρητικοί μας ακολούθησαν στο αυτοκίνητο

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φλωρινιώτης

Δολοφονία Γραικού - Καταπέλτης η Εισαγγελέας: Έδειρε με μανία το θύμα και έσπευσε να εξαφανίσει τα ίχνη