Life

Το ΑΝΤ1+ φέρνει χριστουγεννιάτικες ταινίες και ξεχωριστές πρεμιέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λάμψη των Χριστουγέννων αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

-



To ANT1+ υποδέχτηκε τον Δεκέμβριο με δύο νέα ΑΝΤ1+ Originals, συνεχίζοντας τη μοναδική πορεία του με μεγάλες ελληνικές παραγωγές υψηλής ποιότητας.

Στις 15 Δεκεμβρίου έκανε πρεμιέρα ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών «Τριγωνοψαρούλης», με 8 διασκεδαστικά επεισόδια. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το best seller του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου, με πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και θεατρικές παραστάσεις, ζωντανεύει στις οθόνες μας μέσα από ένα σύγχρονο animation, με τρόπο που αγκαλιάζει μικρούς και μεγάλους. Το πιο τρυφερό και καλοπροαίρετο ψαράκι, μαζί με την ψαροπαρέα του, ξεκινούν τις θαλασσοπεριπέτειες και εκπαιδεύονται, ώστε να αντιμετωπίζουν κάθε θαλάσσιο κίνδυνο. Έχοντας στο πλευρό τους τις εκπαιδεύτριες του σχολείου και λειτουργώντας σαν μια γροθιά ξεπερνούν κάθε εμπόδιο που εμφανίζεται στον δρόμο τους. Αυτά τα Χριστούγεννα, μια εντυπωσιακή σειρά κινουμένων σχεδίων θα χαρίσει αξέχαστες στιγμές σε όλους, αφού ο φανταστικός ήρωας των μικρών μας φίλων έχει πλέον μορφή!

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του νέου ΑΝΤ1+ Original «ΣΩΤE», μιας διαφορετικής κωμικής σειράς γαστρονομίας με πρωταγωνίστρια την εκρηκτική Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Αντισυμβατικό, ανατρεπτικό και εκκεντρικό, το «ΣΩΤE» ήρθε για να μας ανοίξει την όρεξη και να ταράξει τα νερά της μυθοπλασίας.

Παράλληλα, το ΑΝΤ1+ σας καλεί να αφεθείτε σε έναν μαγικό κινηματογραφικό κόσμο, με δεκάδες χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλη την οικογένεια. Ταινίες με κορυφαίο καστ ηθοποιών που έγιναν χριστουγεννιάτικη παράδοση, όπως «The Holiday», «Α Christmas Number One», αγαπημένα blockbusters, όπως «Last Christmas» και «Christmas Carol», η ταινία κινουμένων σχεδίων «Γκριντς», που έκλεψε την καρδιά μικρών και μεγάλων, αλλά και όλη η χριστουγεννιάτικη συλλογή ταινιών της «Barbie», μπαίνουν στη λίστα για μαραθώνιο ταινιών δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ανακαλύψτε το συναρπαστικό νέο περιεχόμενο της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχαιολογικοί χώροι και Μουσεία: Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε δύο φάσεις

Τρίπολη: Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του μακαριστού Αλέξανδρου (εικόνες)

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Προφυλακίστηκε ο συνεργός