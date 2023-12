Οικονομία

Φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε 50000 ευρώ

Δείτε αν είστε από τους τυχερούς της φορολοταρίας για τις συναλαγές του Νοεμβρίου.

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη φορολοταρία που μοιράζει 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς φορολογούμενους που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό χρήμα στις καθημερινές συναλλαγές τους πλησιάζει.

Σήμερα έγινε η φορολοταρία για τις συναλλαγές του Νοεμβρίου.

Οι φορολογούμενοι που κληρώθηκαν, θα ειδοποιηθούν τόσο με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE, αλλά και με e-mail.

Δείτε στους παρακάτω πίνακες αν εχετε έναν από τους τυχερούς λαχνούς:

Στην κλήρωση των Χριστουγέννων θα μετέχουν αθροιστικά όλοι οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη στις 11 μηνιαίες κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του έτους.

Από την σούπερ χριστουγεννιάτικη κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση.

Το ποσό που θα λάβουν οι 12 υπερτυχεροί είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

