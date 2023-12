Αθλητικά

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Ιδανικοί... αυτόχειρες οι Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «ερυθρόλευκοι» βραχυκύκλωσαν επιθετικά στο τελευταίο δεκάλεπτο και πέταξαν στα σκουπίδια την καλή εμφάνιση του πρώτου μέρους και τις διψήφιες διαφορές.

-

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα-σοκ από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ, είχε τον έλεγχο, αλλά είδε ένα σπουδαίο «διπλό» να του... γλιστράει από τα χέρια στο φινάλε.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 69-67 από τη Βίρτους στη Μπολόνια, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, με το ρεκόρ του να αποκτά αρνητικό πρόσημο (7-8). Στον αντίποδα, οι Ιταλοί «αναρριχήθηκαν» στη δεύτερη θέση (ρεκόρ 11-4), μετά το «στραβοπάτημα» της Μπαρτσελόνα στο Βερολίνο, απέναντι στην Άλμπα.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 28-40, 47-55, 69-67

Ειδήσεις σήμερα:

19χρονος: Τον έκλεψαν στο Μοναστηράκι και τον πυροβόλησαν στο Ζεφύρι... την ίδια μέρα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 60χρονος stalker 22χρονης

Άνω Πετράλωνα - Έξωση: Ένταση μεταξύ κατοίκων και αστυνομικών (βίντεο)