Πολιτισμός

“The 2Night Show” – Λαζόπουλος: Ο Κασσελάκης έφερε αέρα σαν… τη “Θεία από το Σικάγο”

Ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» της Τρίτης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος μίλησε για το θέατρο, την τηλεόραση, τη σάτιρα και τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Σε μια κρίση ένας σατιρικός συγγραφέας, πρέπει να κάνει τον αστείο; Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι να μην κάνει κωλοτούμπες. Σέβομαι τον κόσμο και δεν θα άλλαζα τη γνώμη μου για να τους αρέσω», ανέφερε για τη σάτιρα, ενώ αναφερόμενος στη δική του πορεία είπε πως, «αν δεν σκεφτόμουν θα έπρεπε να παραδεχτώ πως είμαι ηλίθιος. Έχει τρόπο το σύστημα για να σε τιμωρήσει. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα έκανα τα ίδια, γιατί ήταν αυτά που πίστευα. Κανείς δεν ήρθε μπροστά μου να μου πει τι τους ενοχλούσε, πήραν όλοι οι δημοσιογράφοι και με πυροβολούσαν. Με πέτυχαν μερικές σφαίρες αλλά δεν έγινε και κάτι», πρόσθεσε για τις επιθέσεις που δεχόταν.

«Θεωρώ πως αυτό που έγινε στην Αριστερά ήταν εσκεμμένο. Δεν μου αρέσει η κίνηση αυτών που έφυγαν, δείχνει μια εχθρότητα. Ο Κασσελάκης δεν έχει προτείνει κάτι, δεν έχει ένα συγκεκριμένο όραμα. Βλέπεις εσύ να έχει; Τον ψήφισαν γιατί ήταν ένα πεθαμένο κόμμα και το ζωντάνεψε λίγο, έφερε έναν ξένο αέρα, σαν τη θεία από το Σικάγο», είπε για όσα έγιναν στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Σχολιάζοντας τη φύση της σάτιρας στην Ελλάδα, παρατήρησε ότι, «λείπει η ουσιαστική πολιτική σάτιρα. Οι Έλληνες έχουν χιούμορ. Μπορεί να βγει χιούμορ αλλά δεν υπάρχει κανείς να πλησιάσει την πηγή του χιούμορ γιατί υπάρχει μια άτυπη απαγόρευση».

Ερωτηθείς για το αν «λείπει» το «Αλ Τσαντίρι» από την τηλεόραση είπε πως,«Δε ξέρω αν λείπει το Αλ τσαντίρι από την τηλεόραση. Πιστεύω ότι λείπει η ουσιαστική σάτιρα όμως. Δεν είναι απαραίτητο να την κάνω εγώ, ας την κάνει κάποιος άλλος» και πρόσθεσε πως, το διαδίκτυο δίνει διαφορετικό βήμα στη σάτιρα.

Τέλος, αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην επιστροφή του στο θέατρο, λέγοντας πως, του είχε λείψει.

