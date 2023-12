Life

“The 2Night Show”: Λαζόπουλος - Καραβάτου οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Με δύο ξεχωριστούς καλεσμένους μας κρατά συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στην τελευταία εκπομπή του πριν από τα Χριστούγεννα.

Απόψε, Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Λάκη Λαζόπουλο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός σχολιάζει την επικαιρότητα, με τον δικό του μοναδικό σατιρικό ύφος. Γιατί ο Στέφανος Κασσελάκης είναι σαν την θεία από το Σικάγο; Γιατί δεν γίνεται σάτιρα χωρίς εμμονή; Θα έκανε «κωλοτούμπα» στις απόψεις του για να γίνει αρεστός στον κόσμο;Απομακρύνθηκαν φίλοι από κοντά του στη «στραβή»;Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την επιστροφή του στο θέατρο, με την παράσταση «Όταν πέθανα», την επαφή με το κοινό, που του είχε λείψει πολύ, και το έργο που έγραψε με αφορμή ένα όνειρο, που έβλεπε από παιδί.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και την Κατερίνα Καραβάτου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια μιλάει για την επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση, αλλά και για τη σύντομη καριέρα της ως ηθοποιός. Σε ποια ταινία έπαιξε μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη; Γιατί δεν αποδέχτηκε τη θεατρική πρόταση που της έγινε; Στη συνέχεια, μιλάει για τη γέννησή της και πώς κατάφερε να έχει δύο γενέθλιες ημερομηνίες. Τι συνέβη στα 40 της χρόνια και άρχισε να αποτινάσσει τα «πρέπει» από πάνω της; Πώς είναι η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της και γιατί θέλει να είναι ανεξάρτητα τα παιδιά της; Τέλος, μιλάει για το «My Style Rocks», που θα συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, και εξηγεί γιατί θεωρεί άκομψο να μιλήσει για τις αλλαγές όσο το πρόγραμμα είναι ακόμα στον αέρα.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

