“The 2Night Show” – Καραβάτου: Έχω αισθανθεί πολύ μοναξιά μετά το θάνατο της μητέρας μου (βίντεο)

Τι είπε η αγαπημένη παρουσιάστρια για τα δύο της παιδιά αλλά και την τηλεοπτική πρόταση που την έφερε στην Αθήνα στα πρώτα της βήματα.

Την Κατερίνα Καραβάτου υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης (19/12) στο «The 2Night Show» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα δύο της παιδιά και την προσωπική της ζωή, καθώς και στα σχόλια που ακούνε από τους συμμαθητές τους για εκείνη.

«Μετά και τον θάνατο της μητέρας μου έχω αισθανθεί τεράστια μοναξιά. Η ενηλικίωση ενός ανθρώπου ξεκινά την ώρα που χάνει τη μητέρα του, όποια σχέση και αν έχει μαζί της. Είμαι μόνη μου. Έχω δίπλα μου πολλούς ανθρώπους να με αγαπούν και νιώθω τυχερή αλλά το γεγονός πως δεν έχω τους γονείς μου με τάραξε πολύ», εξομολογήθηκε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

«Νιώθω ευτυχής και ευγνώμων που έχω τα δυο μου παιδιά. Η ενσυναίσθηση της Αέλιας από τότε που γεννήθηκε, είναι αξιοπρόσεκτη και αξιοπερίεργη», τονίζει η παρουσιάστρια.

«Από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκα είναι ότι θα ήθελα να προετοιμάσω τα παιδιά μου να γίνουν πιο δυνατά από μένα. Προσπαθώ να τους μάθω να είναι δυνατά, ανεξάρτητα και να μπορούν να παλέψουν για όλα χωρίς να έχουν κανέναν ανάγκη. Θέλω να είναι έτσι, κι ας απομακρυνθούν από μένα, κι ας συγκρουστούν μαζί μου. Δεν έχω την ανάγκη να κρέμονται από μένα», παραδέχεται η Κατερίνα Καραβάτου στη συνέχεια της συνέντευξης.

Σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή η Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα απαντούσα σε ένα υποθετικό σενάριο εάν υπήρχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο πρώτα θα το γνώριζαν τα παιδιά μου και ύστερα θα έκανα κάποια δημόσια δήλωση.

Η κόρη μου είναι 12 και κάτι, ο γιος μου είναι 7μιση. Στην Αέλια οι συμμαθητές της λένε διάφορα πράγματα που διαβάζουν για τη μητέρα της στο ίντερνετ. Θέλω να είμαι προσεκτική».

«Η τηλεόραση είναι πολύ διαφορετική από αυτή που γνώρισα όταν ήρθα στην Αθήνα. Μου αρέσει που είμαστε πιο προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε και άλλα που δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ την ανθρωποφαγία, είμαι της παλιάς σχολής να βρίσκουμε θέματα που έχουν ενδιαφέρον, να είναι πρωτότυπα.

Θυμάμαι όταν κάναμε με τον Κρατερό τη Φωλιά των Κουκου υπήρξε κοινό που ήθελε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που ήταν ψυχαγωγική εκπομπή και ήθελε μόνο αυτό»είπε για τις αλλαγές που έχει δει στην τηλεόραση από την ημέρα που ξεκίνησε η δική της πορεία, ενώ αναφορικά με το πώς ξεκίνησαν όλα για εκείνη εξομολογήθηκε πως «στο Star Fm κάναμε το μεγάλο μπαμ με την Κλεοπάτρα Πατλάκη και τον Δημήτρη Σαράντο. Έχουμε ξεκινήσει το 2003 το Star Morning Show και ένα μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο. Είχε στηθεί πάνω στις προσωπικότητές μας η εκπομπή. Αισθανόμασταν ότι γίνεται κάτι εξαιρετικά επαγγελματικό. Κάναμε φάρσες, μας πήραν τηλέφωνο και μας λένε ότι ο Λαζόπουλος θέλει τα βιογραφικά μας. Μετά από κανένα 15νθήμερο μας ξαναπήραν και μας λένε ότι περιμένουν τα βιογραφικά μας. Θεωρούσαμε ότι είναι φάρσα. Ήρθε ένα επιτελείο από τον Alpha, κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, μετά ήρθε ο Λάκης Λαζόπουλος και μετά από αυτό άρχισαν να κινούνται οι διαδικασίες. Μετά ήρθε η Ζήνα Κουτσελίνη, κάναμε δοκιμαστικό και ήρθε η εκπομπή στην Αθήνα.

Στόχος μου δεν ήταν ποτέ να κατέβω στην Αθήνα. Η ζωή μου ήταν σε ένα σημείο που θα γίνονταν κι άλλες κινήσεις που θα με έκαναν να ριζώσω εκεί. Δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω, δεν είχα κάποιον στόχο. Δεν ήξερα τι θέλω να γίνω. Έχω κάνει guest σε μια ταινία που λέγεται Το πουλί της Κύπρου και πρωταγωνιστούσε ο Κρατερός. Έχω παίξει και στο θέατρο. Μου έχουν κάνει πρόταση να παίξω και σε θέατρο στην Αθήνα αλλά δεν τη δέχτηκα, ντράπηκα και φοβήθηκα».

