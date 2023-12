Life

Αννούλα Φλωρινιώτη: “Καταστράφηκε η ζωή μου, δεν έχω τίποτα” - “Λύγισε” ο Γιώργος Λιάγκας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινημένη η αδερφή του Νίκου Φλωρινιώτη μίλησε στο "Πρωινό" για τις τελευταίες στιγμές του και για την... βιοψία που δεν έγινε ποτέ. Όπως αποκάλυψε ο καρκίνος του αδερφού της έκανε τη χειρότερη μετάσταση που θα μπορούσε να κάνει.

-

Μόλις έξι μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Γιάννη, ο Νίκος Φλωρινιώτης, πέθανε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν, σκορπώντας θλίψη στους αγαπημένους του ανθρώπους.

Βγαίνοντας από το νοσοκομείο η αδελφή του, Άννα, συντετριμμένη δεν μπορούσε να μιλήσει στις κάμερες που περίμεναν να τη συλλυπηθούν και παρέπεμψε τους δημοσιογράφους σε οικογενειακό τους φίλο, ο οποίος ενημέρωσε για τα διαδικαστικά της κηδείας του αδελφού της. Η κηδεία, όπως είπε, θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στην εκκλησία της Παναγίτσας στον Πειραιά, στις 14:00.

Η Αννούλα Φλωρινιώτη, μη μπορώντας να πιστέψει ότι μέσα σε λίγους μήνες έφυγαν από τη ζωή ο πατέρας της και ο αδελφός της, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα στο Πρωινό, κατέρρευσε με κλάματα.

«Σε ένα χρόνο έχει καταστραφεί η ζωή μου! Τώρα δεν έχω τίποτα Γιώργο μου! Τίποτα!», είπε με κλάματα η Αννούλα Φλωρινιώτη. Στη συνέχεια, η ίδια περιέγραψε πώς από μία ελιά, μετά από μια σειρά λαθών, έφτασε ο Νίκος Φλωρινιώτης στο σημείο να χάσει τη ζωή του.

Η ίδια περιέγραψε συγκινημένη την περιπέτεια του αδερφού της και μίλησε για την ραγδαία επιδείνωση της υγείας του «είχε μία ελιά, την αφαίρεσε αλλά δεν έκανε βιοψία. Έπειτα στο σημείο δημιουργήθηκε ένα λίπωμα το οποίο επίσης αφαίρεσε σε γιατρό αλλά όταν πήγαμε να πάρει τη βιοψία μας είπαν ότι έχει χαθεί. Αυτό μεγάλωνε και ο Νίκος δεν έδωσε σημασία. Κάποια στιγμή πήγαμε σε ένα φίλο μου γιατρό και μας είπαν ότι είναι σοβαρά πολύ».

Ο αδελφός μου θεώρησε ότι από τη στιγμή που δεν τον ειδοποίησε κανείς και είχε χαθεί, ότι δεν θα ήταν κάτι σοβαρό. Αυτό άρχιζε και μεγάλωνε, η μάνα μου άρχισε να τον τρέχει στους γιατρούς, όλοι μας λέγανε ότι δεν είναι κάτι, να μην τρελαινόμαστε. Πήγαμε στο Λαϊκό σε έναν φίλο μου, και μου είπε ότι αυτό για να βγει θέλει ειδικό γιατρό, αλλά πριν πρέπει να κάνει μια μαγνητική» ανέφερε η Άννα Φλωρινιώτη.

«Κάναμε τη μαγνητική και το ίδιο βράδυ, μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν να τρέξουμε το πρωί στο γιατρό, γιατί αυτό που έβλεπε δεν ήταν λίπωμα και δεν της άρεσε. Τρομοκρατηθήκαμε κι εκεί ξεκίνησε ο Γολγοθάς μας… Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Όλη αυτή η διαδικασία πήρε δυο χρόνια. Αν από την πρώτη στιγμή είχε σταλεί η ελιά για βιοψία, ο Νίκος τώρα θα ήταν εδώ…

Τώρα έκανε το δεύτερο κύκλο των θεραπειών του. Ξεκίνησε ανοσοθεραπείες, ενώ ο καρκίνος είχε πάει παντού, εξαφανίστηκε και χαρήκαμε. Μετά από δυο μήνες, πήγε εκεί που δεν έπρεπε να πάει, ήταν 20% οι πιθανότητες να πάει εκεί, οπουδήποτε αλλού και να πήγαινε θα μπορούσε να χειρουργηθεί, κάτι να γίνει, πήγε όμως στα μηνίγγια… Εκεί δε μπορούσε να γίνει τίποτα. Την τελευταία φορά που μπήκαμε στο νοσοκομείο, η γιατρός μου είπε ότι δε θα πάρουμε εξιτήριο. Εκεί μας κοπήκανε τα πόδια» πρόσθεσε η Άννα Φλωρινιώτη.

Όπως περιέγραψε «την τελευταία φορά που μπήκαμε στο νοσοκομείο η γιατρός μου είπε Αννούλα αυτή τη φορά δεν θα πάρετε εξιτήριο. Εγώ θα κάνω τα πάντα, μου είπε, για τον Νίκο και του έδωσε ένα 60% να ζήσει».

Συγκλονισμένος από την περιγραφή, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στο τέλος της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας: «Εδώ τώρα ξέρεις γιατί σκας; Γιατί γαμ… δεν θα έπρεπε να πεθάνει. Εμένα είχε ο πατέρας μου, το πολεμήσαμε 12 χρόνια, τελικά πέθανε από άλλο πράγμα. Όταν το πιάνεις και το πολεμάς, αν δεν το νικήσεις, τουλάχιστον το πολεμάς για χρόνια. Εδώ είναι από τις περιπτώσεις που είναι μια ελιά. Αν από την αρχή αυτήν την κ…ελιά την είχε βγάλει και είχε κάνει μια βιοψία, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Είναι ιατρική παράλειψη, αλλά είναι και προσωπική αμέλεια. Το παιδί πήγε άδικα».

Έξι μήνες πριν είχε φύγει από τη ζωή και ο αγαπημένος τραγουδιστής ο πατέρας του, Γιάννης Φλωρινιώτης.

Ο θείος του Νίκου Φλωρινιώτη μίλησε επίσης και είπε πως «ήταν μία χαρά και έφυγε ξαφνικά ενώ κανονίζαμε εμφανίσεις μετά τις γιορτές».

Στο "Πρωινό" μίλησε και η Γωγώ Γαρυφάλλου, η οποία συντετριμμένη είπε πως «είχε αδικηθεί πολύ ο Νίκος, όπως και ο κ. Γιάννης για χρόνια. Δεν πήρε ποτε΄αυτό που του άξιζε και έφυγε με αυτό το παράπονο».





Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη - Χαϊδάρι: Πότε θα γίνει η κηδεία του 29χρονου αστυνομικού

Σεισμός στην Κίνα: Δραματικός ο απολογισμός (εικόνες)

Συντάξεις Ιανουαρίου και επιδόματα Δεκεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών