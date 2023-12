Life

Χριστουγεννιάτικα “Rouk Zouk” με την Ζέτα Μακρυπούλια

Την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, δύο ξεχωριστά βραδινά “Rouk Zouk”, με αγαπημένους καλλιτέχνες.

Όταν το «ROUK ZOUK» και η Ζέτα Μακρυπούλια μπαίνουν σε εορταστικό mood, το παιχνίδι μοιάζει με το καλύτερο πάρτυ, δια χειρός Άγιου Βασίλη και καλεσμένους όλους εμάς!

Παραμονή Χριστουγέννων και ανήμερα τα Χριστούγεννα στις 21:00, το αγαπημένο παιχνίδι και η Ζέτα στολίζουν το πλατό, φορούν το πιο γιορτινό τους χαμόγελο και υποδέχονται ξεχωριστούς καλεσμένους από τις αγαπημένες σειρές «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» και «Η ΜΑΓΙΣΣΑ». Δύο απολαυστικά ρουκζουκοπάρτυ οργανώνονται για καλό σκοπό, για τη στήριξη του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Δεσμός» και συγκεκριμένα του προγράμματος «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στη πλημμυροπαθή Θεσσαλία και στα σχολεία της περιοχής.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η γιορτή ξεκινά την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου στις 21:00 με τους ηθοποιούς της σειράς «Ο Πρώτος από εμάς» να βάζουν τα ακουστικά τους και να παίζουν με την καρδιά τους!

Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και πολύ γέλιο, καθώς από τη μία πλευρά του στούντιο είναι οι «ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ», η ομάδα των Σπύρου Χατζηαγγελάκη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Μάριου Αθανασίου, Αντώνη Γιαννακού, Σεμέλης Μητροπούλου και Ιωσήφ Γαβριελάτου. Απέναντί τους, θα βρεθούν οι «ΠΑΝΤΑ ΣΕΞΥ» με τους Αθηνά Οικονομάκου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Γιάννη Δρακόπουλο, Κώστα Φαλελάκη και Λάζαρο Βασιλείου.

Ετοιμαστείτε για ένα δυνατό και απολαυστικό επεισόδιο με την Ζέτα να παίζει κάνοντας θαύματα με τα μεγάλα της χέρια και την Αθηνά να δυσκολεύεται να επιλέξει λέξη στο παιχνίδι! Ο Μάριος δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα χαρίσει εύκολα τη νίκη στους αντιπάλους, ζητώντας μέχρι και VAR από τον Δάσκαλο!

Το παιχνίδι, όμως, αποκτά και πιο… εξομολογητικό χαρακτήρα με τον Σπύρο να μιλάει με την «ιδιότητα» του ψυχολόγου και τους συμπαίκτες του να αποκαλύπτουν πως σε όλα τα γυρίσματα έρχεται με το ταπεράκι του. Η Λένα από την άλλη, εξομολογείται πως μικρή ήθελε να γίνει… «κουρεύτρα», η Βίβιαν μαθαίνουμε πως πριν τις ερωτικές σκηνές στη σειρά, τρώει καυτερές τσίχλες, ενώ στις ίδιες σκηνές ο Λάζαρος δεν θέλει να του πειράζουν τα μαλλιά. Με την ίδια εξομολογητική διάθεση, ο Μάριος λέει πως τα μούσια του Αντώνη… τσιμπάνε, ενώ όλοι «καταγγέλλουν» πως τα μαλλιά του Γιάννη (Τσιμιτσέλη) δεν χαλάνε με τίποτα! Τέλος, όλοι συμφωνούν πως ο Γιάννης (Δρακόπουλος) με έναν περίεργο τρόπο βρίσκεται στον κόσμο του, ενώ ταυτόχρονα είναι απόλυτα εναρμονισμένος με το περιβάλλον!

ΑΝΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το πάρτυ συνεχίζεται την Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, στις 21:00, με μία συναρπαστική βραδιά και καλεσμένους πρωταγωνιστές της σειράς «Η ΜΑΓΙΣΣΑ». Οι ήρωες είναι σε μεγάλα κέφια και αποφασίζουν να αφήσουν για λίγο την Μάνη του 1817 για να έρθουν στο στούντιο του «ROUK ZOUK».

Οι αγαπημένοι ηθοποιοί χωρίζονται σε δύο ομάδες, επικαλούνται τις υπερφυσικές τους δυνάμεις για να κερδίσουν και μας χαρίζουν απολαυστικές στιγμές και ατάκες! Από τη μία πλευρά, θα βρεθούν «ΟΙ ΒΟΥΡΛΙΣΜΕΝΟΙ» με τους Έλλη Τρίγγου, Γιλμάζ Χουσμέν, Καλλιόπη Χάσκα, Στεφανί Καπετανίδη και Δήμητρα Κολλά, και από την άλλη «ΟΙ ΑΠΟΚΟΡΩΜΕΝΟΙ» των Νίκου Ψαρρά, Αναστάση Ροϊλού, Μάρκου Παπαδοκωνσταντάκη, Μαρκέλλας Γιαννάτου και Βασίλη Μηλιώνη.

Λάβετε θέσεις για ένα μαγικό και ανατρεπτικό εορταστικό επεισόδιο με την Ζέτα, ως φανατική τηλεθεάτρια της σειράς, να τους βάζει όλους στη θέση τους, αποκαλύπτοντας στον Μάρκο ότι η γυναίκα του τον απατάει με τον αδελφό του και κατσαδιάζοντας τη Μεταξία για όλα όσα έχει κάνει. Η Έλλη και ο Μάρκος αποφασίζουν να ρίξουν on air ένα τσακωμό για τη σχέση τους, ο Νίκος έρχεται για να βάλει σε μία τάξη τα ανίψια του, η Καλλιόπη ξεκαθαρίζει ότι είχε μόνο τον Βασίλη (Τζανή) ως επιλογή, αλλά αν ερχόταν ο Αναστάσης (Αντρέι) νωρίτερα, δεν ξέρει τι θα γινόταν. Τέλος, ο Γιλμάζ αποκαλύπτει πως φοβάται τις κότες και πως όταν έχει γύρισμα έξω από τον πύργο, πρέπει να φύγουν όλες τους γιατί, αν τον δουν, του την «πέφτουν», ενώ η Στεφανί εξομολογείται πως δεν αντέχει όταν στα γλέντια την πιέζουν να χορέψει.

Στη διάρκεια του παιχνιδιού, το πλατό ξεσηκώνεται με τις μελωδίες της Ζέτας, αλλά και όταν ο Μάρκος πρέπει να περιγράψει τη λέξη «κέρατο»! Ο Τζανής και η Μεταξία κάνουν πάλι αταξία στο «Μας κούφανες», ο Γιλμάζ και η Καλλιόπη «παλεύουν» για τον μπαμπέση με μία απολαυστική στιχομυθία, ενώ ο Νίκος ερμηνεύει μοναδικά… Λίτσα Γιαγκούση!

Η βραδιά, όμως, παίρνει και αποκαλυπτική τροπή, αφού δίνονται απαντήσεις σε μια σειρά καυτών ερωτημάτων: Τι εξαφανίζει συνέχεια ο Νίκος από το γύρισμα; Ποιοι κατηγορούν τον Αναστάση ότι λέει συνέχεια κρύα αστεία; Πόσα κινητά έχει χάσει ο Μάρκος μέσα σε ένα χρόνο; Ποιος δεν μοιράζεται με κανέναν το φαγητό του; Ποια θυμάται πιο εύκολα τα ζώδια και όχι τα ονόματα των συναδέλφων της; Ποιοι ενοχοποιούν την Δήμητρα ότι κάνει τα περισσότερα σαρδάμ στα γυρίσματα; Ποιον αποκαλούν ζουζούνι; Ποιος ευθύνεται για τα επιπλέον κιλά που έχουν πάρει όλοι στη διάρκεια των γυρισμάτων; Πόσα υπονοούμενα αφήνει η Μαρκέλλα για την εξέλιξη της σειράς που προβληματίζουν την Ζέτα;

«ROUK ZOUK» - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Συντελεστές

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ Project Manager: ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ Αρχισυντάκτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Βοηθός Σκηνοθέτης : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ Οργάνωση Παραγωγής: ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ Διεύθυνση Παραγωγής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ

#RoukZouk

Instagram: @roukzouk.official

