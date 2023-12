Κοινωνία

Καταδίωξη - Θάνατος αστυνομικού: προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 17χρονος

Ποιοες κατηγορίες των βαραίνουν και τι είπε ο κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό αστυνομικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 17χρονος για την Παρασκευη 9:30 το πρωί, για τη συμμετοχή του στην φονική καταδίωξη στο Χαϊδάρι.

Ο 17χρονος, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων Πειραιά, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης μετά τη σύλληψή του για συμμετοχή στην μοιραία καταδίωξη τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Χαϊδάρι.

Η καταδίωξη στον Ασπρόπυργο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 29χρονου αστυνομικού και τον τραυματισμό του συναδέλφου του, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Πολλές είναι και οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και πιο συγκεκριμένα, αντίσταση, απείθεια, σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος και βαριά σωματική βλάβη και τον νόμο παράβασης περί μη έκδοσης ταυτότητας.

Ο 17χρονος φέρεται να είπε μεταξύ άλλων, ενώπιον των δικαστικών Αρχών: «Μαζί με τον ξάδερφο μου πήγαμε και κλέψαμε ένα αμάξι και συναντηθήκαμε με τους άλλους λίγο πιο μετά. Στην αρχή μπήκαμε όλοι στο ίδιο αυτοκίνητο. Μετά κλέψαμε άλλο ένα. Μετά κλέψαμε ακόμα δύο. Στο Δαφνί μας πήρανε χαμπάρι οι αστυνομικοί ήθελαν να μας σταματήσουν. Εμείς δεν σταματήσαμε. Εγώ μετά έφυγα πήγα στο Πέραμα και άφησα το αμάξι».

