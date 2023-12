Αθλητικά

Οπαδική βία - Βρούτσης: Στα γήπεδα πρέπει να επιστρέψουν οι παρέες, οι οικογένειες...

Τις 7 νομοθετικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

-

Τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας στον Αθλητισμό εξειδίκευσε σε Συνέντευξη Τύπου ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Ο κ. Βρούτσης τόνισε την ανάγκη της απαρέγκλιτης εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου, σημειώνοντας ότι απαραίτητη είναι η στήριξή του από τις ΠΑΕ και από το σύνολο των ανθρώπων του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Βρούτση:

«Βρισκόμαστε σήμερα σε μία κρίσιμη καμπή για το φλέγον ζήτημα της «οπαδικής», όπως συνηθίσαμε να τη λέμε, βίας.

Ο αθλητισμός και ειδικά το ποδόσφαιρό μας έχει βάναυσα ταλαιπωρηθεί και εν τέλει απαξιωθεί από συμπεριφορές χούλιγκανς, που στόχο έχουν την αποσταθεροποίηση του χώρου για λόγους που προφανέστατα εξυπηρετούν αλλότρια με τον αθλητισμό συμφέροντα.

Χρησιμοποιώ τη λέξη χούλιγκαν και όχι οπαδός, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αποδώσουμε και στις λέξεις το νόημά τους.

Οπαδοί, δηλαδή άνθρωποι που αγαπάνε μία ομάδα και την ακολουθούν, είναι και τα εκατομμύρια κόσμου που πηγαίνουν στα γήπεδα, παθιάζονται ναι, αλλά -πιστέψτε με- έχουν απογοητευτεί με την κατάσταση που επικρατεί!

Στα γήπεδα πρέπει να επιστρέψουν οι παρέες, οι οικογένειες, οι πατεράδες και οι μανάδες με τα παιδιά τους.

Τα γήπεδα ανήκουν στον κόσμο, το ποδόσφαιρο ανήκει στους υγιείς οπαδούς, εκείνους που θα στεναχωρηθούν με την ήττα της ομάδας τους αλλά δεν θα κάνουν τον άλλον, τον αντίπαλο, εχθρό τους.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκε να διαχειριστεί μεγάλες κρίσεις από ακραία κρούσματα βίας των χούλιγκανς, με τη δολοφονία του νεαρού Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη το 2022, πολλά αιματηρά επεισόδια σε προγραμματισμένα ραντεβού και μία ακόμα σοκαριστική δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, οπαδού της ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ντου εγχώριων και εισαγόμενων ταγμάτων εφόδου, τολμώ να τα χαρακτηρίσω.

Αυτό το απόστημα που βρίσκεται μέσα στον αθλητισμό, μέσα στο ποδόσφαιρο μας πρέπει να σπάσει. Και η Κυβέρνησή μας σταθερά εργάζεται πάνω σε αυτόν τον σκοπό, με συνέπεια.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποφασιστικά θέσει το πλαίσιο, τα μέτρα που ελήφθησαν μετά τη δολοφονία Καμπανού ήταν άμεσα, το ιδιώνυμο αυστηροποιήθηκε και οι ποινές για την αθλητική βία αυξήθηκαν σε βαθμό τέτοιο που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ευρώπη.

Η Αστυνομία σάρωσε τους Συνδέσμους των Οργανωμένων οπαδών, αρκετοί εκ των οποίων είναι και οι θύλακες των παραβατικών που παρεισφρέουν στο ποδόσφαιρο και δημιουργούν όλες αυτές τις θλιβερές καταστάσεις.

Και ενώ τα μέτρα ήταν εξαιρετικά αυστηρά, γίναμε μάρτυρες ακόμα μίας θηριωδίας εκ μέρους των οργανωμένων οπαδών, με θύμα αυτή τη φορά έναν Αστυνομικό, που παλεύει για τη ζωή του, έχοντας ήδη χάσει το πόδι του, σε αναίτια επίθεση εναντίον του την ώρα που διεξαγόταν ένας αγώνας βόλεϊ!

Δηλαδή τελείως εκτός ποδοσφαίρου!

Αυτή η μαζική και διευρυμένη πλέον βία, που πλήττει τον Αθλητισμό μας εν γένει, ζει και τρέφεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Λυπάμαι πολύ που το λέω όμως πρόκειται για μία κοινή διαπίστωση.

Ως εκ τούτου, εκεί οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας και να κινηθούμε αστραπιαία με ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα απομονώνει κάθε παραβατικό άτομο που έχει σκοπό να βλάψει το ποδόσφαιρο.

Ένα νομοθετικό πλαίσιο συμπαγές, ισχυρό, αποτελεσματικό που θα λειτουργεί υπέρ της πλειονότητας των υγιών οπαδών που πρέπει να επιστρέψουν στα γήπεδα.

Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να προστατέψει τους πολλούς, πολίτες αλλά και εργαζόμενους όπως είστε εσείς οι δημοσιογράφοι.

Είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε την ηρεμία και το πράττουμε, με 7 καίριες παρεμβάσεις που ενισχύουν το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να θεσμοθετήσει και να υλοποιήσει όλα όσα θα ακούσετε σήμερα.

Στην μάχη αυτή θέλουμε συμμάχους μας τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τις ΠΑΕ, τους παράγοντες, τους αθλητές και τους προπονητές, που πρώτοι εκείνοι θα ωφεληθούν και ως εκ τούτου οφείλουν να προστατεύουν τον χώρο τους».

Στη συνέχεια ο κ. Βρούτσης εξειδίκευσε τα νέα μέτρα που προέκυψαν από τη συνεργασία και με τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνηση, ενώ ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ανέλυσε από την πλευρά του τις πρώτες εφαρμογές της διεθνούς σύμβασης Saint Denis, που αφορά στα θέματα ασφάλειας, προστασίας και εξυπηρέτησης θεατών στις αθλητικές εκδηλώσεις και το έργο της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση.

Α. ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Μόνο μία Λέσχη ανά έμβλημα ομάδας, υπό την εκάστοτε ΠΑΕ (ή το ερασιτεχνικό σωματείο εάν δεν υφίσταται ΠΑΕ)

Πλαίσιο αρχαιρεσιών και διοίκησης της Λέσχης

Εποπτεία της ΠΑΕ στη Λέσχη και αστική ευθύνη της εις ολόκληρον

Υποχρεωτική σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων εντός 6 μηνών και συμμετοχή της στις διεθνείς Συνομοσπονδίες Λεσχών Φιλάθλων

Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΜΕΡΕΣ)

Υποχρέωση πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας για τα γήπεδα Super League και Basket League

Βεβαίωση καλής λειτουργίας του από την ΕΛ.ΑΣ. δύο ημέρες πριν από κάθε διεξαγωγή αγώνα

Εφόσον το σύστημα λειτουργεί πλημμελώς, ο αγώνας θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών

Εάν το σύστημα λειτουργήσει πλημμελώς την ημέρα του αγώνα, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ο αμέσως επόμενος

Γ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ (ΔΕΑΒ)

Σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθίσταται 5μελής και ευέλικτη, με νομικούς, δικαστικούς και αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Δημιουργείται Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποστήριξης του έργου της, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Δ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Συντονισμού, σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σκοπός της, η ανάπτυξη και υλοποίηση διυπηρεσιακής ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ασφάλεια, προστασία και εξυπηρέτηση σε αθλητικές εκδηλώσεις

Συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και από Εισαγγελία, ΔΕΑΒ, ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, αθλητικές και ποδοσφαιρικές Αρχές, ΠΣΑΤ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Λεσχών Φιλάθλων κ.ά.



Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κατόπιν εισήγησης της ΔΕΑΒ, έπειτα από τις εκθέσεις των Παρατηρητών της και της ΕΛ.ΑΣ., κατά δέσμια αρμοδιότητα επιβάλλεται από το Υπουργείο Αθλητισμού

> Πρόστιμο από 10.000€ έως 100.000€ για χαμηλής διαβάθμισης περιστατικά οπαδικής βίας

> Απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων σε συγκεκριμένες ζώνες ή τμήματα κερκίδων για μεσαίας διαβάθμισης περιστατικά οπαδικής βίας

> Τουλάχιστον μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για υψηλής διαβάθμισης περιστατικά οπαδικής βίας

Ποινή τουλάχιστον δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών σε περιπτώσεις ρίψεων εύφλεκτων ή άλλων υλικών από τα οποία προήλθε σωματική βλάβη

Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο για δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις, καταχωρήσεις κλπ, ικανές να υποκινήσουν πράξεις βίας ή απειλής σε βάρος των θεσμοθετημένων διοικητικών, δικαιοδοτικών, δικαστικών οργάνων του ποδοσφαίρου, των διαιτητών, καθώς και κατά των αξιωματούχων των επαγγελματικών ομάδων



ΣΤ. ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Απομείωση της χρηματοδότησης για Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (ΑΑΕ), Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και Ερασιτεχνικά Σωματεία σε περιπτώσεις απαγόρευσης παρουσίας φιλάθλων σε συγκεκριμένες ζώνες ή τμήματα κερκίδων ή τουλάχιστον μιας αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών

Τα παρακρατούμενα χρηματικά ποσά θα διατίθενται αποκλειστικά για τη συντήρηση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα



Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύγχρονο και πρωτοποριακό σύστημα ταυτοποίησης κατόχων εισιτηρίων , σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αυτόματη και αδιάβλητη διαδικασία, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από φυσικό πρόσωπο, μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου εισιτηρίου

Χρήστες της εφαρμογής θα είναι τα φυσικά πρόσωπα που εκδίδουν εισιτήριο για τους ίδιους και τα ανήλικα τέκνα τους

Προϋπόθεση για τους χρήστες η καταχώρηση των στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

