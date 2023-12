Αθλητικά

Μονακό - Παναθηναϊκός: μεγάλη νίκη με buzzer beater για τους πράσινους

Ο Μάριους Γκριγκόνις άφησε "άγαλματα" τους οπαδούς της Μονακό στο Πριγκιπάτο.

Ο Μάριους Γκριγκόνις «ξέρανε» με buzzer beater τρίποντο τη Μονακό, χαρίζοντας στον Παναθηναϊκό μία μεγάλη ανατροπή από το -15 και ένα τεράστιο «διπλό».

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 91-90 από το Πριγκιπάτο, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, δίνοντας θετικό πρόσημο και πάλι στο ρεκόρ τους (8-7). Στον αντίποδα οι Μονεγάσκοι υπέστησαν την έβδομη ήττα τους.

Με την άμυνα του σε λειτουργία... πτήσης για 30 λεπτά, διάστημα στο οποίο βρέθηκε ακόμη και στο -15 (60-45 στο 26΄), ο Κέντρικ Ναν πάτησε παρκέ στον... επίλογο του αγώνα και σημειώνοντας στην κρισιμότερη περίοδο τους 13 από τους συνολικά 14 πόντους του, έδωσε το σύνθημα της αντεπίθεσης, ωθώντας το «τριφύλλι» σε ένα πραγματικό ρεσιτάλ παραγωγικότητας (σημείωσε 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο).

«Κλειδί» της επιτυχίας πάντως ήταν το πείσμα και η υπομονή των «πράσινων», που έψαχναν μία... ευκαιρία για την υπέρβαση. Αυτή ήρθε στο λάθος του Έλι Οκόμπο στα 2,5΄΄ για τη λήξη, όταν εκτέλεσε από τα 5 μέτρα και πήρε και φάουλ, αποφασίζοντας να... πετάξει το «δώρο» του από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Ο άσος των Μονεγάσκων έριξε εσκεμμένα τη βολή στο ταμπλό για να τρέξει το χρονόμετρο, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η προσπάθεια του και η κατοχή να περάσει στον Παναθηναϊκό χωρίς να κυλήσει καθόλου το χρονόμετρο!

Σε εκείνο το σημείο και με το σκορ εις βάρος του «τριφυλλιού» με 90-88 άνοιξε ο δρόμος της μυθικής ανατροπής, με την μπάλα να καταλήγει στον Γκριγκόνις και τον Λιθουανό να εκτελεί από τα 6,75 σε «νεκρό χρόνο» τους Μονεγάσκους!

Με το αποψινό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός νίκησε την εκτός έδρας κακοδαιμονία του, πανηγυρίζοντας το δεύτερο εφετινό «διπλό» του, έχοντας μάλιστα αντέξει και στα... σφαλτσοσφυρίγματα των διαιτητών, που με τις αποφάσεις τους λίγο έλειψε να κρίνουν τον αγώνα.

Την υπερπροσπάθεια καταχειροκρότησε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηαϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μετά από χρόνια παρακολούθησε από κοντά εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων».

Σπουδαία εμφάνιση είχε ο Κώστας Σλούκας με 17 πόντους, ο Ναν με 14 ήταν ο πρωταγωνιστής της ανατροπής στο τελευταίο 10λεπτο, ενώ 16 πρόσθεσε ο Ματίας Λεσόρ, 15 ο «ήρωας» της τελευταίας στιγμή, Μάριους Γκριγκόνις, 12 ο Ντίνος Μήτογλου και 11 ο Λούκα Βιλντόζα.

Από τη Μονακό 17 πόντους μέτρησε ο Άλφα Ντιαλό, στους 16 σταμάτησε ο Μάικ Τζέιμς, ενώ 15 είχε ο «μοιραίος» των Μονεγάσκων, Έλι Οκόμπο, ο οποίος υποτίμησε στα τελευταία δευτερόλεπτα την καρδιά των παικτών του «τριφυλλιού».

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 47-39, 67-56, 90-91

Η εξαιρετική εκκίνηση του Παναθηναϊκού, γρήγορα επισκιάστηκε από τα πολλά και αβίαστα λάθη, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να μαζέψουν τη διαφορά των οκτώ πόντων που βρέθηκαν στο 8΄ (12-20) και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο -3 (19-22).

Δίχως να χάσουν τη διάρκεια τους από την περιφέρεια, μάλιστα, οι Μονεγάσκοι προσπέρασαν στο 13΄ με 21-18, ενώ κυριαρχώντας στα ριμπάουντ έκλεισαν το ημίχρονο στο +8 (47-39) και έδειξαν να ελέγχουν πλήρως τον αγώνα.

Η Μονακό συνέχισε να τιμωρεί τα λάθη και την κακή περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο, εξασφαλίζοντας στο 23΄ μία διψήφια διαφορά (52-42), στην οποία χάρισε στο 26΄ τη μέγιστη τιμή της (+15, 60-45), για να μπει στον... επίλογο του αγώνα στο +11 (67-56).

Στην τέταρτη περίοδο, πάντως, οι γηπεδούχοι απόλαυσαν μία μοναδική παράσταση του Ναν. Ο Αμερικανός επέστρεψε στο παρκέ και άρχισε να τιμωρεί από μέση και μακρινή απόσταση, ξεδιπλώνοντας παράλληλα τις αμυντικές αρετές του και ρίχνοντας τη διαφορά στο -1 στο 37΄ (82-81).

Η σκυτάλη πέρασε στον Σλούκα και με τρίποντο του το ματς ήρθε στα ίσια (84-84 στο 38΄), πριν ο Τζειμς διαμορφώσει το 88-84 στα 56΄΄ για τη λήξη με τρεις βολές... δώρο των διαιτητών σε φάουλ του Σλούκα.

Σλούκας και Λεσόρ απάντησαν στα 20,1΄΄ (88-88), πριν ο Οκόμπο ευστοχήσει από τα πέντε μέτρα, κερδίζοντας παράλληλα φάουλ (90-88). Ωστόσο, ακολούθησε το μοιραίο λάθος του στη βολή, που άνοιξε το δρόμο της ανατροπής στον Γκριγκόνις...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ - Ζαμοΐσκι - Κόλιενσιτς.

Οι συνθέσεις:

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Οκόμπο 15 (1), Μπλόσομγκεϊμ, Μπράουν 5, Ντιάλο 17 (3), Κορνελί 2, Γουόκερ 13 (2), Μοτιεγιούνας 8, Ουαταρά 3 (1), Χολ 11, Τζέιμς 16 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόσα 11 (3), Μπαλτσερόφσκι 2, Σλούκας 17 (2), Γκραντ 2, Ναν 14 (1), Λεσόρ 16, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 15 (3), Ερνανγκόμεθ 2, Μήτογλου 12.

