Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 13χρονη που κατανάλωσε ηρεμιστικά

Πού βρήκε τα ζαναξ η ανήλικη η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Η 63χρονη θεία του ανήλικου κοριτσιού είχε την 13χρονη υπό την επίβλεψή της η οποία κάποια στιγμή διέγυγε της προσοχής της και αφαίρεσε από ένα συρτάρι ένα κουτί με άγνωστο αριθμό δισκίων Ζάναξ.Την επόμενη μέρα κατανάλωσε τα χάπια.

Αυτό συνέβη σύμφωνα με πληροφορίες την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου στο Περιστέρι. Στην 63χρονη από την Γεωργία πέρασαν χειροπέδες το βράδυ της Τετάρτης οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Περιστερίου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Η θεία της οδηγήθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

