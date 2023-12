Πολιτική

ΓΕΕΘΑ: Επικοινωνία Φλώρου με τον Αμερικανό ομόλογό του

Τι συζήτησε ο Κ.Φλώρος με τον αμερικανό ομόλογό του.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογο του πτέραρχο Charles Q. Brown Jr. είχε σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

"Του ευχήθηκα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και συζητήσαμε για:

Τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις,

Τη διαμορφωθείσα κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία, στην Μέση Ανατολή & στην Ερυθρά Θάλασσα,

Τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, για την σταθερότητα της περιοχής",

έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

