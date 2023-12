Αθλητικά

European Super League: Σάλος μετά την “βόμβα” του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

UEFA και Ρεάλ Μαδρίτης σχολίασαν την απόφαση-σταθμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Φωτιές έχει ανάψει η απόφαση του Ευρωπαίκού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε πως οι κανόνες της UEFA σχετικά με την έγκριση ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως η Super League, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μία... απόσχιση από το Champions League, είναι αντίθετοι με την νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Η UEFA «έχει εμπιστοσύνη» στην συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία των νέων κανόνων της για ανταγωνιστικές διοργανώσεις όπως η Super League, αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, σε μία προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Αυτή η κρίση δεν σημαίνει έγκριση ή επικύρωση της λεγόμενης «Super League». Αντιθέτως, υπογραμμίζει ένα προϋπάρχον κενό στους κανονισμούς της UEFA, μια τεχνική πτυχή που έχει ήδη αναγνωρισθεί και διορθωθεί τον Ιούνιο του 2022 με νέα κείμενα», προστίθεται στην τοποθέτηση των ιθυνόντων της UEFA.

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι μια μεγάλη μέρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου, δηλώνοντας πως «το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ ξανά μονοπώλιο» και ότι «από σήμερα οι σύλλογοι θα είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τον μέλλον τους».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στις διοργανώσεις της UEFA»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη να μετέχει σε διοργανώσεις που διοργανώνονται από την UEFA, παρά τη σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η UEFA και η FIFA παραβίασαν τη νομοθεσία της ΕΕ, εμποδίζοντας τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής Super League.

Μπάγερν Μονάχου: «Είμαστε αφοσιωμένοι στις διοργανώσεις της UEFA»

Kαι η Μπάγερν Μονάχου δήλωσε αφοσιωμένη στην UEFA .

«Η Bundesliga είναι το θεμέλιο της Μπάγερν, όπως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα είναι τα θεμέλια άλλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν, Γιαν Κρίστιαν Ντρέεσεν, και συμπλήρωσε:

«Είναι λοιπόν καθήκον μας και βαθιά πεποίθησή μας να τα ενισχύσουμε, όχι να τα αποδυναμώσουμε. Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων υπό την ομπρέλα της UEFA».

FIFA: «Πιστεύουμε στην αθλητική αξία και την ανταγωνιστική ισορροπία»

Η FIFA δεν θέλησε να σχολιάσει άμεσα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τονίζοντας πως «θα αναλύσει την απόφαση σε συντονισμό με την UEFA, άλλες συνομοσπονδίες και ομοσπονδίες-μέλη προτού κάνει περαιτέρω σχόλια. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η FIFA πιστεύει ακράδαντα στην ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της δομής της πυραμίδας που στηρίζεται στην αθλητική αξία και στις αρχές της ανταγωνιστικής ισορροπίας και της οικονομικής αλληλεγγύης»

Παρά την απόφαση, το δικαστήριο διευκρινίζει, ωστόσο, ότι το σχέδιο της Super League, με επικεφαλής αρκετούς από τους πλουσιότερους συλλόγους, «δεν πρέπει απαραίτητα να εγκριθεί», τονίζοντας ότι διέπει γενικά τους κανόνες της FIFA και της UEFA και όχι για το συγκεκριμένο έργο.

