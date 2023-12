Καιρός

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Τοπικές βροχές την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που αναμένονται καταιγίδες. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και ανήμερα τα Χριστούγεννα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις περισσότερες περιοχές. Στη δυτική Ελλάδα, στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και στην ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στις θαλάσσιες περιοχές οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν στο Ιόνιο έως 6 και κυρίως στο νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια από 02 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 06 έως 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί, 4-5 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες στα νότια έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί- βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, στις Σποράδες βαθμιαία έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων έως το απόγευμα κυρίως στα βόρεια της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας. Ασθενείς χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Θα πνέουν άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα ορεινά της Ηπείρου πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 5 με 6, στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, και στα νότια από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται το Σάββατο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας πιθανώς να σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια 5 με 6 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι στα βόρεια θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοδυτικά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Κυριακή, παραμονή των Χριστουγέννων

Γενικά αίθριος θα είναι την Κυριακή ο καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα, κυρίως στη βορειοανατολική χώρα, πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Στα δυτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνηση έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ετήσια φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε 100000 ευρώ

Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση για την πληρωμή τους - Η νέα διορία

Αθωώθηκε για φόνο μετά από 48 χρόνια στη φυλακή!