ΕΛ.ΑΣ: Χειροπέδες σε 67χρονο για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Πως ξεγελούσε τα θύματά του με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμοτήτων συγγενικών τους προσώπων.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, ένας 67χρονος ο οποίος με το πρόσχημα οικονομικών εκκρεμοτήτων συγγενικών τους προσώπων, εξαπατούσε ηλικιωμένους.

Συνολικά, έχουν εξιχνιαστεί μέχρι αυτή τη στιγμή, 4 περιπτώσεις απάτης σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας-Πικερμίου της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίστηκε και συνελήφθη, πρωινές ώρες της 20-12-2023 στην περιοχή του Ιλίου, 67χρονος ημεδαπός, για απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος τουλάχιστον τους τελευταίους δύο μήνες, διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, παρουσιάζοντας σε αυτούς ψευδή γεγονότα σχετικά με την ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας συγγενικών τους προσώπων.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε στο Ίλιον, να επιβαίνει σε όχημα και να συνομιλεί με διερχόμενο ηλικιωμένο, προσπαθώντας να τον εξαπατήσει ώστε να αγοράσει ηλεκτρονική συσκευή. Η εν λόγω πράξη απάτης δεν ολοκληρώθηκε, καθότι αστυνομικοί που επενέβησαν, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Από έρευνα στην κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -700- ευρώ, κινητό τηλέφωνο και το όχημα που χρησιμοποιούσε ως μέσο τέλεσης των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν -4- περιπτώσεις απάτης σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

