“El Grego”: Η όπερα του Γιώργου Χατζηνάσιου στο Μέγαρο Μουσικής

Για πρώτη φορά, η πρωτότυπη όπερα “El Greco” του Γιώργου Χατζηνάσιου παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η όπερα “El Greco”, αναζητά τον σκοπό της ταραγμένης ζωής του μεγάλου ζωγράφου της Αναγέννησης, καθώς και την αλήθεια που θέλησε να προσφέρει στους ανθρώπους με την Τέχνη του. Από την Κρήτη στην Ιταλία και από την Ιταλία στην Ισπανία, ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος αναζητά, πίσω από τις μορφές, τη θεία πνοή, την κρυμμένη σε κάθε ύπαρξη, που ζητάει να ενωθεί ξανά με τον Δημιουργό. Η τραγωδία του ανθρώπου να μένει καρφωμένος στη γη, ενώ η ψυχή του ποθεί να πετάξει, γίνεται για τον Γκρέκο η κινητήρια δύναμη που τον τραβά στον ουρανό. Μα όχι αμέσως! Θα τα κερδίσει, νικώντας τον πλούτο, τη δόξα και την εξουσία. Τρία πάθη, τρία σκαλιά πριν την αιωνιότητα. Ο Νίκος Καζαντζάκης, λάτρης και πνευματικός εγγονός του Γκρέκο, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο του «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ», συνδέει με την παρουσία του στο έργο το χθες με το σήμερα και καλούν τον θεατή-ακροατή να οραματιστεί ένα μέλλον ποτισμένο από καλαισθησία, πανανθρώπινες αξίες και λεβεντιά.

Κατά το πρώτο αυτό ανέβασμα της όπερας, πρωταγωνιστούν καλλιτέχνες με διεθνή ακτινοβολία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τους οποίους πλαισιώνει μουσικά 50μελής ορχήστρα, 30μελής χορωδία και μια πλειάδα φημισμένων δημιουργών. Ο σκηνικός εναγκαλισμός των σπάνιων μελωδιών του Γιώργου Χατζηνάσιου, περιλαμβάνει τεχνολογική αναπαράσταση των κλασσικών έργων του μεγάλου ζωγράφου.

Πίσω από τα γεγονότα, ο ΓΚΡΕΚΟ αναδεικνύεται ως ο παγκόσμιος Κρητικός, που μεταφέρει στην Ευρώπη το ήθος και τον πολιτισμό της Κρητικής Ρωμιοσύνης. Η παρουσίαση του έργου του Γιώργου Χατζηνάσιου γίνεται παρακαταθήκη πολιτιστικής κληρονομιάς, πέραν του μέχρι σήμερα πενηντάχρονου έργου του.

Για τέσσερις μόνο παραστάσεις, στις 13,15,17 και 20 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» στο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ώρα έναρξης: 20:00

Διάρκεια: 160’ (με διάλειμμα)

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://www.megaron.gr/event/el-greco/

Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει.

Το έργο προβάλλεται στα ιταλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

El Greco : Rame Lahaj

Rame Lahaj Sofia/ Jeronima de Las Cuevas: Ελένη Καλένος

Ελένη Καλένος Molino/ Tiziano/ Padre di Heronyma/ Gran Inquisitore: Deyan Vatchkov

Deyan Vatchkov Kazantzakis/ Un Monaco/ Inquisitore: Δημήτρης Τηλιακός

Δημήτρης Τηλιακός Icarus/ Inquisitore: Ray Chenez

Ray Chenez Manolios: Μαρίνος Ταρνανάς

Μαρίνος Ταρνανάς Silvana: Μαρισία Παπαλεξίου

Μαρισία Παπαλεξίου Pietro/ Pittore B/ Inquisitore B: Μιχάλης Ψύρρας

Μιχάλης Ψύρρας Pittore A/ Inquisitore A: Νικόλας Μαραζιώτης

Νικόλας Μαραζιώτης Araldo/ Messaggero del Papa/ Messaggero dell' Inquisizione: Ανδρέας Καραούλης

Ανδρέας Καραούλης Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Χατζηνάσιος

Λιμπρέτο: Ηλίας Λιαμής

Ηλίας Λιαμής Σκηνοθεσία - Δραματουργία: Αγγέλα Κλεοπάτρα Σαρόγλου

Αγγέλα Κλεοπάτρα Σαρόγλου Ενορχήστρωση - Δ. Ορχήστρας: Νίκος Βασιλείου

Νίκος Βασιλείου Διεύθυνση Χορωδιών: Κωστής Κωνσταντάρας

Κωστής Κωνσταντάρας Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Κωνσταντίνος Ζαμάνης Light Design : Στέλλα Κάλτσου

Στέλλα Κάλτσου Visuals Design: Βασίλης Κεχαγιάς

Συμμετέχουν:

Χορωδία : Fons Musicalis

Fons Musicalis Ορχήστρα: Novarte Ensemble

Συμπαραγωγή:

Apollonian Enterprises

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΑΝΤ1.

