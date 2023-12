Πολιτισμός

Μάρτιν Σκορσέζε: Το Φεστιβάλ Βερολίνου τιμά τον Αμερικάνο σκηνοθέτη

Ο Μάρτιν Σκορσέζε θα βραβευτεί για την προσφορά του στον κινηματογράφο.

Το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου θα βραβεύσει τον αμερικανό σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε για το σύνολο του έργου του τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η 74η Berlinale, το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ της χρονιάς στην Ευρώπη, θα τιμήσει «έναν από τους εμβληματικότερους κινηματογραφιστές του παγκόσμιου σινεμά από την δεκαετία του 1970».

Ο ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης με καταγωγή από την Σικελία που μεγάλωσε στην Νέα Υόρκη θα λάβει το τιμητικό βραβείο κατά την διάρκεια τελετής στις 20 Φεβρουαρίου.

«Για όλους όσοι θεωρούν το σινεμά τέχνη δημιουργίας μιας προσωπικής και ταυτόχρονα οικουμενικής ιστορίας, ο Μάρτιν Σκορσέζε είναι ένα απαράμιλλο πρότυπο. Οι ταινίες του μας συντρόφευσαν ως θεατές και ως ανθρώπινα όντα, τα πρόσωπά του έζησαν μέσα μας και μεγάλωσαν μέσα μας», λένε οι διευθυντές της Berlinale Μαριέτε Ρίσενμπεκ και Κάρλο Σατριάν.

«Είναι για μας μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε για μία ακόμη φορά έναν μεγάλο φίλο του φεστιβάλ και να του απονείμουμε την σημαντικότερη τιμητική μας διάκριση».

Η 74η Berlinale θα πραγματοποιηθεί στην γερμανική πρωτεύουσα από τις 15 έως τις 25 Φεβρουαρίου.

