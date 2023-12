Πολιτική

Ερυθρά Θάλασσα – Κασσελάκης: Η αποστολή φρεγάτας θέτει σε κίνδυνο τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει ότι «προτεραιότητα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας την συμμετοχή της χώρας μας στη διεθνή task force για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, με την αποστολή μια φρεγάτας, αναφέρει τα εξής:

Η απόφαση της Κυβέρνησης για αποστολή φρεγάτας στη ναυτική επιχείρηση «Prosperity Guardian» στην Ερυθρά Θάλασσα, θέτει σε κίνδυνο τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε μια επιχείρηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας "προθύμων" και όχι διεθνούς οργανισμού στον οποίο συμμετέχει η χώρα.

Προτεραιότητα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα ο ρόλος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή - πέραν της τήρησης των δεσμεύσεών της ως κράτος-μέλος του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ- δεν πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της στρατιωτικής της παρουσίας, αλλά στον διπλωματικό της ρόλο, του πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας.

Υπάρχουν σαφώς σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας και ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στον Κόλπο του Άντεν, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί ραγδαία σε συνέχεια του πολέμου στη Γάζα.

Πέραν των στρατιωτικών πρωτοβουλιών η διεθνής κοινότητα πρέπει να επικεντρωθεί σε διπλωματικές ενέργειες για την ειρήνη προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Η Ελλάδα και η ΕΕ γενικότερα, μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.

