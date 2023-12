Πολιτική

Ερυθρά Θάλασσα: Η Ελλάδα στέλνει φρεγάτα στην περιοχή

Η Αθήνα συμμετέχει στη διεθνή task force για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης σε διερχόμενα πλοία.

Την αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει μία μέγιστη πρόκληση ασφάλειας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν. Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία από ομάδες ενόπλων, από drones και πυραύλους, αποτελούν τεράστια απειλή κατά ανθρώπινων ζωών, της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ευημερίας των πολιτών. Η Ελλάδα, η χώρα με τον μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, έχει πρωταρχικό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτικών.

Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζήτησα από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, να συμμετάσχει Φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην πολυεθνική Επιχείρηση «Prosperity Guardian», για την προστασία των εμπορικών πλοίων, της ζωής των ναυτικών, της παγκόσμιας οικονομίας. Για το θέμα αυτό ενημέρωσα επίσης, κατά την τελευταία μου επίσκεψη στο Κάιρο, την αιγυπτιακή πλευρά. Είναι αυτονόητο ότι η Φρεγάτα η οποία θα συμμετάσχει στην Επιχείρηση διαθέτει τα αναγκαία μέσα αυτοπροστασίας».

«Η αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, με το πρόσχημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας των εμπορικών πλοίων, εμπλέκει ακόμα πιο βαθιά τη χώρα στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που σ’ αυτή τη φάση συνδέονται άμεσα με τη στήριξη της δολοφονικής πολιτικής του κράτους του Ισραήλ. Τόσο αυτή η αποστολή όσο και άλλες αποστολές ελληνικών πολεμικών πλοίων, στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλού, στο πλαίσιο ΝΑΤΟϊκών σχηματισμών, αποδεικνύουν ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της προμήθειας πολεμικών πλοίων και των άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων που χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός. Καμία δουλειά δεν έχουν ελληνικά πλοία ή άλλες στρατιωτικές μονάδες σε αποστολές που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας και την προστασία των συνόρων της. Να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή!», αναφέρει το ΚΚΕ

Νέες επιθέσεις σε πλοία υπόσχονται οι αντάρτες της Υεμένης

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποσχέθηκαν να συνεχίσουν να στοχεύουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά την κίνηση των ΗΠΑ να συγκροτήσουν μια διεθνή ναυτική task force για την προστασία του θαλάσσιου εμπορίου σε μια από τις πιο σημαντικές πλωτές οδούς του κόσμου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα προειδοποίησε επίσης την Ουάσιγκτον ότι είναι πρόθυμη να αντιδράσει, εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν στρατιωτικές επιθέσεις στις βάσεις των Χούθι.

«Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις στρατιωτικές μας ικανότητες για να ξεπεράσουμε τυχόν εμπόδια και να φτάσουμε στους στόχους μας», δήλωσε ο ηγέτης των Χούθι Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι σε τηλεοπτική ομιλία την Τετάρτη. Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στην Υεμένη, «θα τις στοχοποιήσουμε» εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικά θωρηκτά και άλλα πλοία, πρόσθεσε.

Οι Χούθι προσπάθησαν να κόψουν τα ταξίδια πολλών δεξαμενόπλοιων καυσίμων και φορτηγών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, για να υποστηρίξουν τη μαχητική ομάδα της Χαμάς στον πόλεμό της εναντίον του Ισραήλ. Έχουν εντείνει τις επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα, αναστατώνοντας τις ναυτιλιακές αγορές και βοηθώντας στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το Σαββατοκύριακο, το ναυτικό των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατέρριψε 15 drones που εκτοξεύτηκαν από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά των Χούθι, αν και εξακολουθούν να προτιμούν μια διπλωματική λύση, ανέφερε το Bloomberg. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με Δυτικούς και Άραβες συμμάχους για να ενισχύσει μια δύναμη θαλάσσιας προστασίας που προορίζεται να εξασφαλίσει τα πλοία που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα, από την οποία μεταφέρεται σχεδόν το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

