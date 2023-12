Αθλητικά

Ατρόμητος – Ολυμπιακός: Σκόνταψαν… στο Περιστέρι οι Πειραιώτες

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν πολλές ευκαιρίες και στο τέλος το πλήρωσαν μένοντας στη «λευκή ισοπαλία» με τους γηπεδούχους.

Παρότι βελτίωσε αισθητά την εικόνα του στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός έχασε βαθμούς στο Περιστέρι (0-0) με αντίπαλο τον Ατρόμητο, για την 15η αγωνιστική της Super League.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» κλείνουν το 2023 στην 3η θέση της κατάταξης με 32 βαθμούς (ισόβαθμοι με την ΑΕΚ), τρεις λιγότερους από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Όσο για τον Ατρόμητο, παραμένει αήττητος από τότε που ανέλαβε ο Σάσα Ίλιτς με 4 νίκες και 5 ισοπαλίες σε 9 επίσημους αγώνες.

Ο Καρβαλιάλ επεφύλασσε μια «μίνι» έκπληξη στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού, καθώς ο Μπρίνιτς ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός με τα «ερυθρόλευκα». Φαίνεται ότι ο τεχνικός των Πειραιωτών δεν έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί τον αντικατέστησε στην ανάπαυλα με τον Γιόβετιτς.

Γενικά ήταν ένα πρώτο ημίχρονο πολύ μέτριο, χωρίς φάσεις για τις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην δημιουργεί την κλασική ευκαιρία και τον Ατρόμητο να αμύνεται αποτελεσματικά και να «ψάχνει» τη δική του στιγμή.

Αυτή ήλθε στο β΄ ημίχρονο όταν στο 53΄ από γύρισμα του Γιουμπιτάνα από δεξιά, ο Βαλένσια βγήκε πρώτος στη μπάλα και την έστειλε προς τα δίχτυα. Ο Πασχαλάκης με ενστικτώδη επέμβαση τη βρήκε, όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στο οριζόντιο δοκάρι.

Πολύ μεγάλη φάση για τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός «αφυπνίστηκε» από την εξέλιξη αυτή και έγινε πιο δραστήριος, πατώντας ολοένα και πιο συχνά στην περιοχή του Τσιντώτα και υποβάλλοντας τους γηπεδούχους σε διαρκή πίεση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει κοντά στο γκολ στο 76΄ όταν η κεφαλιά του Ρέτσου «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι και στο 79΄ όταν το σουτ του Ποντένσε από πολύ πλεονεκτική θέση έφυγε άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν το «σφυροκόπημα» στο τελευταίο δεκάλεπτο με άστοχα σουτ του Γιόβετιτς και του Ποντένσε, ειδικά το δεύτερο υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις. Κι αφού δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες αυτές, άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο Περιστέρι...

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Κίτρινες: Αθανασίου, Φριντγιόνσον - Ροντινέι, Κεσρίντα

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κεσρίντα, Αθανασίου, Τζαβέλλας, Kεσχρίντα, Κουέν (85΄ Κιβρακίδης(, Ιμερέκοβ, Έρλινγκμαρκ, Γκονζάλες (68΄ Φριντγιόνσον), Βαλένσια (77΄ Βέργος), Γιουμπιτάνα (68΄ Ρομπάιγ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα, Έσε, Καρβάλιο, Ποντένσε, Μπρίνιτς (46΄ Γιόβετιτς), Μασούρας, Ελ Κααμπί.