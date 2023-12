Κόσμος

Μακελειό στην Πράγα: Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων - Ταυτοποιήθηκε ο δράστης (βίντεο)

Δείτε τις σοκαριστικές αναρτήσεις του δράστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν προβει στην πράξη του.

Δεν έχουν τελειωμό οι σοκαριστικές αποκαλύψεις σχετικά με το μακελειό στην Πράγα στο Πανεπιστήμιο Καρόλου την Πέμπτη το απόγευμα. Στους 15 μετρώνται τελικά οι νεκροί και στους 24 οι τραυματισμένοι από τα πυρά του δράστη, ενώ αυτοκτόνησε και ο ίδιος όταν οι δυνάμεις της αστυνομίας τον πλησίασαν σε κοντινή απόσταση και διαπίστωσε ότι επρόκειτο να συλληφθεί, εκτός αυτού δε, νωρίτερα την ίδια ημέρα, όπως δήλωσε η Αστυνομία, είχε βρεθεί νεκρός και ο πατέρας του.

Ο δράστης της επίθεσης ταυτοποίηθηκε και πρόκειται για τον Νταβίντ Κόζακ, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν φοιτητής του ίδιου ιδρύματος κατά του οποίου έβαλε.

Σοκάρουν ακόμα οι τελευταίες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες ανέφερε: «Μισώ τον κόσμο και θέλω να του προκαλέσω όσο περισσότερο πόνο μπορώ […] Θέλω να επιτεθώ ενάντια στους άλλους. Όταν είδα στις ειδήσεις μια δολοφόνο να σκοτώνει, κατάλαβα ότι ήθελα να σκοτώσω περισσότερους ανθρώπους αθροιστικά και όχι κατά συρροή τον ένα μετά τον άλλο […] Πίνω τσάι και θέλω να αυτοκτονήσω».

Οι αρχές πάντως, σε ενημέρωση του κοινού και των δημοσιογράφων επισήμαναν ότι δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, υποψία να έδρασε ο δολοφόνος στο πλαίσιο κάποιου κυκλώματος διεθνούς τρομοκρατίας, όπως είχαν εκφραστεί αρχικά φόβοι.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική διπλωματική αποστολή στην Πράγα, κανένας Έλληνας δε βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα του ελεύθερου σκοπευτή.

Την αλληλεγγύη του στην Τσεχία για το χαμό τόσων νέων ανθρώπων εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Συντετριμμένος από την είδηση της φρικτής επίθεσης στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με το λαό της Τσεχίας».

