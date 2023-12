Κόσμος

Πυροβολισμοί στην Πράγα - Η Αστυνομία μιλά για νεκρούς (βίντεο)

Που στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας. Ποια η αντίδραση περαστικών και κατοίκων μπροστά στους ξαφνικούς κρότους.

Πυροβολισμοί με νεκρούς σημειώθηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες τουλάχιστον πληροφορίες, λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα σε σχολείο στην Πράγα.

Η αστυνομία με ανάρτηση στο Χ ανέφερε ότι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά σε κεντρική τοποθεσία της τσεχικής πρωτεύουσας.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ φαίνονται περαστικοί άνθρωποι που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο τη στιγμή εκείνοι, να τρέχουν πανικόβλητοι φοβούμενοι για υη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε σε σχολείο, στην περιοχή «Ναμέστι Γιαν Πάλαχ».

Aktualne zasahujeme na Namesti Jana Palacha u nahlasene strelby ve skole. Na misto jedou v soucasne chvili vsechny slozky IZS. Dalsi informace poskytneme ihned, jak to bude mozne. #policiepha — Policie CR (@PolicieCZ) December 21, 2023

