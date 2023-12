Παράξενα

Ιστοσελίδες... πονηρού περιεχομένου στο στόχαστρο της ΕΕ

Η απόλαυση οφείλει να είναι συναινετική, νόμιμη και σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, λένε οι Βρυξέλλες.

Στο «στόχαστρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπήκαν τρεις εταιρίες παραγωγής πορνογραφικού περιεχομένου για ενηλίκους: οι Pornhub, Stripchat και XVideos.

Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, οι 3 από τους μεγαλύτερους ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου στον κόσμο αποτελούν τις τελευταίες προσθήκες στη λίστα με τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς βάσει νέων κανόνων διαδικτυακού περιεχομένου.

Τέτοιες εταιρίες θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση, να προσφέρουν περισσότερη προστασία και επιλογές στους χρήστες και να εξασφαλίσουν ισχυρότερη προστασία για τα παιδιά ή αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 6% επί του παγκόσμιου τζίρου τους.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ, γνωστοί ως νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), απαιτούν από τις εταιρείες να λάβουν δράσεις για την διαχείριση κινδύνου, να υποβάλλονται σε εξωτερικό και ανεξάρτητο έλεγχο και να μοιράζονται δεδομένα με αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες. Ο νόμος αυτός ισχύει για πλατφόρμες με περισσότερους από 45 εκατ. χρήστες και μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί σε τεχνολογικούς ομίλους όπως το Facebook, η Wikipedia και το TikTok.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν νέες ευθύνες για την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, όπως μη συναινετικά βίντεο, και την υπαγωγή τους σε εξωτερικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες. Οι τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες πορνογραφίας συγκαταλέγονται μεταξύ μερικών από τους πιο επισκέψιμους ιστότοπους παγκοσμίως.

