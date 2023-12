Κοινωνία

Τροχαίο στο Ίλιον: Νεκρός οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

-

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός είναι 27χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ίλιον.

Το τροχαίο έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες, όταν η μοτοσικλέτα του νεαρού συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο 70χρονου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Πρωτεσίλαος.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ειδήσεις σήμερα:

Bόρεια Θάλασσα: Θρίλερ με κρουαζιερόπλοιο εν μέσω καταιγίδας

Αττικόν: Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα ΜΑΦ

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Τοπικές βροχές την Παρασκευή