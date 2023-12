Αθλητικά

Δολοφονία Κατσούρη: Αποφυλακίστηκαν κι άλλοι Κροάτες

Κροάτες που ήταν κρατούμενοι σε φυλακές της Κρήτης, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή, αποφυλακίστηκαν.

Δύο Κροάτες από τους συνολικά 105 που είχαν προφυλακιστεί για τα επεισόδια τον Αύγουστο έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον θανάσιμο τραυματισμό του Μιχάλη Κατσούρη, είχαν μεταφερθεί στη φυλακή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, από όπου πήραν αποφυλακιστήριο πριν λίγες ημέρες. Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίας 25 και 28.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποφυλάκισή τους έγινε σε διαφορετικούς χρόνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στη Νέα Αλικαρνασσό επέδειξαν υποδειγματική συμπεριφορά, ενώ τους επισκέφθηκαν και υπάλληλοι της πρεσβείας της χώρας τους.

Άλλοι δύο Κροάτες αποφυλακίστηκαν από τις φυλακές της Νεάπολης.

