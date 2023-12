Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει στρατηγικός αντίπαλος της ΝΔ

ΤΙ ανέφερε ο επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τον αποκλεισμό του εκάστοτε Δημάρχου Αθηναίων από την Ανάπλαση ΑΕ.

Στόχος το ΠΑΣΟΚ να γίνει ο στρατηγικός αντίπαλος της ΝΔ καθώς υπάρχει ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα δεδομένου ότι η ψαλίδα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι μεγάλη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την Παρασκευή μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Τόσα χρόνια η ΝΔ δεν πλήρωνε τα λάθη της γιατί δεν είχαμε αξιόπιστη επιλογή», είπε και πρόσθεσε ότι στην κατεύθυνση αυτή το ΠΑΣΟΚ οικοδομείται με νέα πρόσωπα, υψηλή επάρκεια και νέες θέσεις ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να υπάρχει μια σημαντική υπεροχή έναντι της κυβέρνησης. «Οι ευρωεκλογές είναι ένα σημαντικό σκαλοπάτι για αυτό το στόχο», είπε χαρακτηριστικά.

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στην ΝΔ. «Η ανάπτυξη που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης φέρνει ποιότητα για πολύ λίγους και δύσκολες μέρες για την πλειονότητα του ελληνικού λαού», ανέφερε.

Ο κ. Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ακόμα ότι εάν η ΝΔ έχει ισχυρό αντίπαλο και όχι ένα «χρυσό χορηγό όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σταματήσει να έχει αυτήν την αλαζονεία» προσθέτοντας: «Δεν θα μπορεί στην Ανάπλαση ΑΕ να είναι δήμαρχος Αθηναίων ο ανιψιός και μόλις εκλέγεται ο Χάρης Δούκας να αλλάζουν όλα και να τα παίρνει όλα το κράτος».

Σημείωσε δε, πως μόνο στο Δήμο Αθηναίων προβλέπονται έργα 45 εκατ. ευρώ ενώ ο λόγος που άλλαξε «χέρια» η «Ανάπλαση ΑΕ» είναι «γιατί ο Μητσοτάκης έχει λάθος κουλτούρα, βαθιά συγκεντρωτική. Δε σέβεται την Αυτοδιοίκηση, γιατί προχώρησε σε αυτή τη ρύθμιση πριν ορκιστούν οι νέες δημοτικές αρχές».

Για την ακρίβεια είπε, ότι πρέπει να πέσει η δαπάνη για την υγεία, την παιδεία και το κόστος στέγασης. «Σταματήστε να λειτουργείτε σαν real estate, καταργήστε την golden visa». Σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σπίτι στο κέντρο που δεν έχει πουληθεί ενώ τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί. «Ιρλανδία, Πορτογαλία Ισπανία έχουν καταργήσει την golden visa, θα ξεκινήσω εκστρατεία για την κατάργησή της», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι το ίδιο θα προτείνει και με τις «πολυκατοικίες ξενοδοχεία».

Για την επιστολική ψήφο, σημείωσε ότι είπε «ναι» για να διευκολύνει τους ψηφοφόρους που ζουν μακριά από τον τόπο τους.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει εμπόδιο με συγκεκριμένα ωστόσο κριτήρια.

