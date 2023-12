Κόσμος

Ναρκωτικά - ΗΠΑ: Απονομή χάριτος σε καταδικασθέντες για κατοχή μαριχουάνας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει χάρη σε όσους ανθρώπους έχουν καταδικαστεί για κατοχή και χρήση κάνναβης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε χάρη σε δεκάδες ανθρώπους που είχαν καταδικαστεί από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για κατοχή μαριχουάνας και μείωσε τις ποινές άλλων 11 που είχαν καταδικαστεί σε πολυετείς καθείρξεις για μη βίαια αδικήματα σχετιζόμενα με χρήση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι η απόφαση αυτή είχε ως στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες στις καταδικαστικές αποφάσεις οι οποίες επιβαρύνουν δυσανάλογα κυρίως τους Αφροαμερικανούς. Εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσής του να μεταρρυθμίσει τη νομοθεσία που αφορά την κατοχή μαριχουάνας. «Η Αμερική ιδρύθηκε με βάση την αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο. Οι αιρετοί αξιωματούχοι και από τα δύο κόμματα, οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι αγωνιστές των πολιτικών δικαιωμάτων και οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου συμφωνούν ότι το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης μπορεί και πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή τη θεμελιώδη αρχή που καθιστά ασφαλέστερες και ισχυρότερες τις κοινότητές μας» υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του.

Ο πληθυσμός των ΗΠΑ είναι λιγότερος από το 5% του παγκόσμιου, όμως το ένα πέμπτο των φυλακισμένων παγκοσμίως κρατείται σε αμερικανικά σωφρονιστικά ιδρύματα. Ένα δυσανάλογο ποσοστό των κρατουμένων είναι Αφροαμερικανοί, που αποτελούν μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης του Μπάιντεν.

Ορισμένοι από τους κρατούμενους που πήραν χάρη είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Μεταξύ αυτών ήταν ο Έρλι Ντίκον Μπάρμπερ από την Αλαμπάμα, που καταδικάστηκε για διακίνηση κοκαΐνης και ο Ντιόντρε Κορντέλ Χίγκινς από το Μισούρι, που διακινούσε κρακ. Μετά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, αν καταδικάζονταν σήμερα, θα τους επιβάλλονταν μικρότερες ποινές.

Η χάρη αφορά άτομα που καταδικάστηκαν για απλή κατοχή, απόπειρα απλής κατοχής ή χρήση μαριχουάνας σε ομοσπονδιακά εδάφη.

