Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Έγκυος έφτασε στο μαιευτήριο σε χρόνο - ρεκόρ, χάρη σε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα έπρεπε να πάει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στην Πυλαία καθώς ένιωσε έντονους πόνους τοκετού.

-

(εικόνα αρχείου)

Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας μια ετοιμόγεννη γυναίκα έφθασε σε ιδιωτική μαιευτική κλινική με τη συνοδεία δικυκλιστών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα όταν μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη αισθάνθηκε τους πόνους του τοκετού και λόγω του κυκλοφοριακού χάους που επικρατούσε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, επέλεξε να καλέσει την Άμεσο Δράση.

Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, έσπευσαν να συνοδεύσουν το όχημα στο οποίο επέβαινε η ετοιμόγεννη από την οδό 26ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 6.25 και έφθασαν στην περιοχή της Πυλαίας όπου βρίσκεται η μαιευτική κλινική, σε χρόνο ρεκόρ, στις 6.40.

Η εγκυμονούσα δεν διέτρεξε τον παραμικρό κίνδυνο και είναι απολύτως καλά στην υγεία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Ύπνος: Πώς επηρεάζει τη συναισθηματική μας λειτουργία

Αττικόν: Ο Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη νέα ΜΑΦ

Τροχαίο στο Ίλιον: Νεκρός οδηγός μηχανής