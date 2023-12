Κοινωνία

Πυροβολισμοί - Γκάζι: “Είμαι τυχερός που ζω”, λέει ο Κρητικός τραυματίας (βίντεο)

Ποια ήταν τα πρώτα λόγια του 28χρονου Κρητικού, που επέστρεψε στη γενέτειρά του, μετά τον τραυματισμό του.

Στη γενέτειρά του στο Ηράκλειο επέστρεψε την Παρασκευή ο 28χρονος Γιάννης, αδελφός του 34χρονου, καθώς έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο των Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου νοσηλευόταν, μετά το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Γκάζι τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στα πρώτα του λόγια μετά το περιστατικό, ο 28χρονος Γιάννης τόνισε ότι «νιώθω τυχερός που κατέληξα ζωντανός και δεν έπαθα ζημιά. Είναι η χειρότερη περιπέτεια της ζωής μου και θα συνεχίσει εφόσον ο αδερφός μου είναι μέσα στο νοσοκομείο και μέχρι να ξεχαστεί, θα περάσουν χρόνια.

Όλοι έχουμε το μυαλό μας στον Δημήτρη. Οι γιατροί μας είπαν ότι είναι εκτός κινδύνου αλλά η νοσηλεία του θα πάρει πολύ καιρό. Για να ξυπνήσει, το μίνιμουμ σύμφωνα με τους γιατρούς είναι δέκα μέρες, γιατί βρίσκεται σε καταστολή. Η αγάπη που έχουμε εισπράξει είναι τεράστια, απίστευτη. Μας έχουν συγκινήσει», μιλώντας στο ΚΡΗΤΗ TV.

