Πατροκτονία - Καλύβια: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 16χρονο

Πότε αναμένεται να απολογηθεί ο ανήλικος πατροκτόνος, ο οποίος έλαβε προθεσμία. Ποια άλλη κατηγορία τον βαραίνει

Δίωξη για «ανθρωποκτονία με δόλο» και «παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων» ασκήθηκε στον 16χρονο που σκότωσε τον πατέρα του στα Καλύβια το βράδυ της Παρασκευής (22/12) καταφέρνοντας του αλλεπάλληλες μαχαιριές.

Παράλληλα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου έλαβε ο 16χρονος που

Ο ανήλικος καθ’ ομολογίαν δράστης οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τη μητέρα του και τον 19χρονο αδελφό του και στη συνέχεια, πέρασε το «κατώφλι» του ανακριτή.

Ο 16χρονος αμέσως μετά τη σύλληψη του περιέγραψε όσα ζούσε από τον πατέρα του και σύμφωνα με τα λεγόμενα του ο κόμπος έφθασε στο χτένι και σε μια στιγμή το μυαλό του θόλωσε, πήρε δύο μαχαίρια από το σπίτι και άρχισε να του καταφέρει απανωτά χτυπήματα.

Κακοποιητική συμπεριφορά καταγγέλλουν και οι συγγενείς του, που πολλές φορές μπορεί έφτανε στα όρια του εξευτελισμού.

