Θεσσαλονίκη – Revenge porn: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πριν συλληφθεί

Ο 47χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο είχε ανεβάσει εκατοντάδες γυμνές φωτογραφίες του θύματος στα social media.

Μία νέα υπόθεση revenge porn έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς ένας 47χρονος δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες 44χρονης γυναίκας, χωρίς τη συναίνεσή της, με αρκετές εξ αυτών να είναι γυμνές.

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον 47χρονο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του ανέφερε στους αστυνομικούς ότι κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα φυτοφαρμάκων.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη χθες (22-12-2023) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, 47χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εκδικητικής πορνογραφίας με ανάρτηση υλικού με μέσο κοινωνικής δικτύωσης, παραβίασης προσωπικών δεδομένων, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και συκοφαντικής δυσφήμισης, που έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από 18-12-2023 έως της 21-12-2023, σε βάρος 44χρονης ημεδαπής.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο 47χρονος το ανωτέρω χρονικό διάστημα ανήρτησε στο προφίλ, που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τη συναίνεσή της 44χρονης, συνολικά -109- δημοσιεύσεις, οι οποίες περιείχαν φωτογραφίες της, σε κάποιες από τις οποίες εμφανιζόταν γυμνή, συνοδευόμενες από υβριστικό περιεχόμενο στο πλαίσιο της γενετήσιας ζωής της.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίσθηκε ο 47χρονος χθες το μεσημέρι από προαναφερόμενους αστυνομικούς να διαμένει προσωρινά σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατά τη διαδικασία σύλληψής του ανέφερε ότι νωρίτερα είχε προβεί στην κατάποση άγνωστης ποσότητας φυτοφαρμάκων.

Άμεσα κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Επιπλέον, σε βάρος του 47χρονου εκκρεμούσαν συνολικά -5- αποφάσεις των Τριμελών Πλημμελειοδικείων Καβάλας, Πρέβεζας, Κατερίνης, Ξάνθης και Έδεσσας, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης -5- ετών και -4- μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή -1.500- ευρώ, για απάτες.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς.

