Αθλητικά

Λίβερπουλ – Τσιμίκας: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Έλληνα διεθνή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας αμυντικός θα μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός τερέν και ενδέχεται να χάσει τα καθοριστικά παιχνίδια της Εθνικής μας για την πρόκριση στο Euro 2024.

-

Πάρα πολύ σοβαρός αποδεικνύεται τελικά ο τραυματισμός του Κώστα Τσιμίκα στο 35ο λεπτό του ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στην Άρσεναλ.

Όπως μετέδωσε το SkySports ο Έλληνας διεθνής αριστερός φουλ μπακ της Λίβερπουλ φέρεται να υπέστη κάταγμα κλείδας, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τα γήπεδα και δεν είναι καθόλου βέβιο ότι θα προλάβει τα μπαράζ της Εθνικής για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO 2024.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο χρόνος αποθεραπείας σε παρόμοιους τραυματισμούς κυμαίνεται μέχρι και τρεις μήνες, οπότε εάν επαληθευτούν τα προγνωστικά ο παίκτης είναι απίθανο να προλάβει την πρώτη αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» με το Καζακστάν, για τα playoffs του Nations League, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την 21η Μαρτίου.

Ο Τσιμίκας τραυματίστηκε στο 35΄ του ντέρμπι με την Άρσεναλ, μετά από μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Σακά. Έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και μετά από αρκετή ώρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας φοβερούς πόνους στον αριστερό του ώμο.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του, γεγονός που παραδέχθηκε και στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Θεσσαλονίκη – Revenge porn: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πριν συλληφθεί

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Σύλληψη αλλοδαπού μετά από τροχαίο στο Αγρίνιο