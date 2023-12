Παράξενα

Αστυνομικός ντύθηκε... Άη Βασίλης και συνέλαβε κακοποιούς

Χριστουγεννιάτικό δώρο... τη σύλληψη έκαναν αστυνομικοί σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών ήταν ντυμένος, Άγιος Βασίλης...

Μια ομάδα Περουβιανών αστυνομικών, ένας εκ των οποίων είχε μεταμφιεστεί σε Άι Βασίλη για να περνάει «απαρατήρητος», εξάρθρωσε μια συμμορία διακινητών ναρκωτικών σε μια πόλη στα βόρεια της Λίμας.

Οι αστυνομικοί αιφνιδίασαν τους δύο άνδρες που πωλούσαν κρακ και μαριχουάνα σε ένα σπίτι στο Ουαράλ. Ο ένας από αυτούς «ντύθηκε Άγιος Βασίλης για να περάσει απαρατήρητος σε αυτήν την επικίνδυνη συνοικία», είπε στους δημοσιογράφους ο συνταγματάρχης Βάλτερ Παλομίνο, ο επικεφαλής της μονάδας δίωξης ναρκωτικών της Περουβιανής Αστυνομίας.

«Η στρατηγική μας στέφθηκε από επιτυχία», πρόσθεσε.

Ο «Άγιος Βασίλης» δεν μπήκε από την καμινάδα για να μοιράσει δώρα αλλά έσπασε την πόρτα του σπιτιού και συνέλαβε έναν από τους υπόπτους.

Στην επιχείρηση αυτή συνελήφθησαν δύο άνδρες και κατασχέθηκαν εκατοντάδες δέματα με κρακ και μαριχουάνα, η αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.