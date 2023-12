Κοινωνία

Έλληνες εγκλωβίστηκαν στο δρόμο για Βιέννη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια ταλαιπωρία για Θεσσαλονικείς επιβάτες που εγκλωβίστηκαν χωρίς φαγητό και νερό εν μέσω χιονοθύελλας στο δρόμο από Πράγα προς Βιέννη.

-

Σε Γολγοθά μετατράπηκε το ταξίδι των Χριστουγέννων για 100 Θεσσαλονικείς επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν για πολλές ώρες εγκλωβισμένοι εν μέσω χιονοθύελλας για περισσότερες από οκτώ ώρες στο δρόμο που οδηγεί από την Πράγα στη Βιέννη.

Το ταξίδι για τους δεκάδες επιβάτες ξεκίνησε αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη το πρωί του Σαββάτου. Προσγειώθηκαν στην Πράγα και από εκεί επιβιβάστηκαν σε δύο λεωφορεία ταξιδιωτικού πρακτορείου με προορισμό τη Βιέννη. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα παρέλυσαν το εθνικό δίκτυο της χώρας, απόρροια των οποίων η πρόκληση αρκετών ατυχημάτων, κυρίως ανατροπών βαρέων οχημάτων, αναφέρει το thesstoday.gr.

Η περιπέτειά τους έληξε στις 2 τα ξημερώματα. Είχαν εγκλωβιστεί σε πούλμαν μέσα στα χιόνια για αρκετές ώρες χωρίς νερό και φαγητό.

Ένας από τους επιβάτες του τουριστικού λεωφορείου που εγκλωβίστηκε, περιγράφει στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Στούντιο με Θέα” πως για 17 ώρες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο χιόνι ενώ επεσήμανε ότι δεν είχαμε καμία βοήθεια από την ελληνική πρεσβεία και πίεσαν πολύ για να μας βοηθήσουν”.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή

Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Καλύβια – Πατροκτονία: Η πρώτη δήλωση της μητέρας του 16χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη