Κάλαντα Χριστουγέννων: οι Αρκάδες τα... “έψαλαν” στον Κουτσούμπα (εικόνες)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδας είπε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην τσακώνικη διάλεκτο, καθώς και άλλα παραδοσιακά γιορτινά τραγούδια, στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων, στην έδρα της ΚΕ του Κόμματος στον Περισσό. Στη συνέχεια χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς της Αρκαδίας και της χώρας μας και αντάλλαξαν δώρα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας και ευχόμενος και ο ίδιος στην τσακώνικη διάλεκτο έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλημέρα σε όλους και όλες! Ευχαριστούντε πάσου! Καούρ εκοκιάκατε! Καλώς κοπιάσατε, ευχαριστούμε πολύ. Έκανα μια προσπάθεια στην τσακώνικη διάλεκτο κι εγώ, ελπίζω να τα κατάφερα.

Σήμερα είναι μια περίοδος, και τέτοιες μέρες που είναι, που ο λαός μας, όπως όλοι ξέρουμε, υποφέρει απ' τη μεγάλη ακρίβεια, απ' τη φτώχεια, απ' τα χαμηλά εισοδήματα, απ' τη μεγάλη φοροληστεία, τους άμεσους και έμμεσους φόρους, από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, από την υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας των παιδιών μας, από τη συμμετοχή της χώρας μας σε ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και πολέμους στην περιοχή.

Για όλα αυτά το ΚΚΕ είναι εδώ, παρόν, κάνοντας μια μεγάλη προσπάθεια να ανοίξουμε την πορεία, μια άλλη πορεία για μια άλλη διέξοδο, όλοι μαζί, ο ελληνικός λαός όλος μαζί, ενωμένος, έτσι ώστε όλα αυτά τα τραγικά ζητήματα, τα τραγικά θέματα να αποτελέσουν παρελθόν για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο.

Χρόνια πολλά σας, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες!».

