Παραίτηση δημάρχου Χειμάρρας - Μπελέρης: Εγκατέλειψε τη δημαρχία, ήταν μία μαριονέτα

Ο Φρέντι Μπελέρης τοποθετήθηκε για την παραίτηση του απερχόμενου δημάρχου Χειμάρρας, Γκέργκι Γκόρο.Τι ζητά από τον Έντι Ράμα.

Σε δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί, ο φυλακισμένος εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας λέει ότι ο Γκόρο «στην πραγματικότητα δεν "παραιτήθηκε", αλλά εγκατέλειψε τη δημαρχία που είχε χάσει εδώ και καιρό. Μια μαριονέτα ήταν άλλωστε».

«Καλωσορίζω τα σημαντικά βήματα του Έντι Ράμα προς την πραγματικότητα. Είναι όμως μισό βήμα σε σχέση με αυτά που πρέπει να κάνει άμεσα», αναφέρει επίσης ο Φρέντι Μπελέρης.

Όλη η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη:

«Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα με ανάρτησή του στο δίκτυο X (πρώην Twitter) στις 22 Δεκεμβρίου 2023 έκανε δύο πολύ σημαντικά βήματα προς την πραγματικότητα. Επτά μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές κατάλαβε ότι οι δημότες της Χειμάρρας εξέλεξαν εμένα για δήμαρχο και έστειλαν στο σπίτι του τον προηγούμενο δήμαρχο που ήταν ο δικός του εκλεκτός.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση Ράμα ο άνθρωπος που κατά παγκόσμια δημοκρατική πρωτοτυπία παρέμενε τόσους μήνες δήμαρχος παρ’ ότι είχε χάσει τις δημοτικές εκλογές, έσπευσε να ανακοινώσει την «παραίτησή» του. Στην πραγματικότητα δεν «παραιτήθηκε» αλλά εγκατέλειψε τη δημαρχία που είχε χάσει εδώ και καιρό. Μια μαριονέτα ήταν άλλωστε.

Καλωσορίζω τα σημαντικά βήματα του Έντι Ράμα προς την πραγματικότητα. Είναι όμως μισό βήμα σε σχέση με αυτά που πρέπει να κάνει άμεσα. Πληροφορούμαι ότι αναζητεί να τοποθετήσει εκείνος κάποιον άλλο ως μεταβατικό δήμαρχο. Ανέφερε μάλιστα στην ανάρτησή του ότι θα ακολουθήσει τις «καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές». Τον βοηθάω στην αναζήτησή του επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Όποιος αναλάβει προσωρινά Δήμαρχος μέχρι την αποφυλάκισή και την ορκωμοσία μου, πρέπει να είναι ένας από τους δημοτικούς συμβούλους που προέρχονται από τη δημοτική παράταξη με την οποία κερδίσαμε τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2023. Δεν μπορεί να είναι άσχετος με την ψήφο του λαού της Χειμάρρας κατά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι από άλλη περιοχή εκτός του δήμου της Χειμάρρας. Αυτό λένε οι «καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές». Οποιαδήποτε προσπάθεια του Ράμα να «φυτέψει» κάποιον εκλεκτό του μακριά από τις επιλογές του λαού της Χειμάρρας είναι αντίθετη προς τις δημοκρατικές αρχές και από τη ρίζα της λανθασμένη.

Υ.Γ. Επτά ημέρες μετά την απόρριψη της αίτησής μου για ειδική άδεια, ο Έντι Ράμα ως εκπρόσωπος τύπου του Δικαστηρίου δημοσιοποίησε τη δικαστική απόφαση. Εγώ μέσω των συνηγόρων μου, εννέα ημέρες μετά δεν έχω πάρει στα χέρια μου την απόφαση. Πώς βρήκε ο Ράμα την απόφαση ενώ δεν είναι διάδικος στη δίκη; Πήγε ο «αμερόληπτος» Δικαστής στον Ράμα και του έδωσε την απόφαση;»

