Κοινωνία

Βία ανηλίκων: συμπλοκή με τραυματία στον ΗΣΑΠ Κηφισιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ανήλικος μετά από επίθεση που δέχτηκε. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

-

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, παραμονές Χριστουγέννων, όταν κλήθηκαν για περιστατικό στον σταθμό ΗΣΑΠ Κηφισιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένος στο πρόσωπο όταν δέχτηκε επίθεση από οκτώ άτομα.

Τα αίτια δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά για τη συμπλοκή των ανηλίκων, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 8 προσαγωγές και να πραγματοποιούν έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Παραίτηση δημάρχου Χειμάρρας - Μπελέρης: Εγκατέλειψε τη δημαρχία, ήταν μία μαριονέτα

Λάρισα - Τροχαίο δυστύχημα: Νεκρός νεαρός άνδρας σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)