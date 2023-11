Κοινωνία

Παραβατικότητα ανηλίκων: Αστυνομική δράση σε σταθμούς του ΗΣΑΠ

Στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας σε σημεία όπου καταγράφονται περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων.

Η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα και το βράδυ σε τρεις ειδικές επιχειρήσεις σε Μαρούσι, Ηράκλειο και Νέα Ιωνία για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν συλλογής, διερεύνησης και αξιολόγησης δεδομένων αναφορικά με καταγεγραμμένες επαναλαμβανόμενες παραβατικές συμπεριφορές με ανήλικους εμπλεκόμενους σε συγκεκριμένα σημεία, οι επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στις παραπάνω περιοχές, επικεντρώνοντας τις δυνάμεις σε περιβάλλοντα χώρο εμπορικού κέντρου και σε δύο σταθμούς ΗΣΑΠ

Οι δράσεις αυτές οργανώθηκαν τόσο για την αποτροπή εκδήλωσης ανάλογων φαινομένων, όσο και για την πληρέστερη χαρτογράφηση των κινήσεων των ανηλίκων στις επίμαχες περιοχές.

Στις επιχειρήσεις, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν 40 άτομα, συμμετείχαν αστυνομικοί την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ συνδρομή παρείχαν ομάδες ΔΙΑΣ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ παρόμοιες ενέργειες θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

