Ολυμπιακός – Απόλλωνας Πάτρας: Περίπατος… στο ΣΕΦ

Η αναμέτρηση τελείωσε ουσιαστικά από την πρώτη περίοδο, που έκλεισε με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται με 16 πόντους διαφορά.

Ο Ολυμπιακός έκανε μία πολύ καλή... προπόνηση στο ΣΕΦ πριν το ματς με την Άλμπα Βερολίνου (29/12), επικρατώντας άνετα με 84-65 του Απόλλωνα Πατρών στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Basket League, πετυχαίνοντας την 10η νίκη του στην Α1. Για τους Πατρινούς η σημερινή ήταν η 9η ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 33-17, 51-28, 66-46, 84-65.

Στο ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού σε επίσημο ματς ο Μήτρου-Λονγκ άφησε πολύ καλές εντυπώσεις (5π.), ενώ για πρώτη φορά έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Φιλίπ Πετρούσεβ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 12 πόντους.

Άλεκ Πίτερς με 20 πόντους και Νίκολα Μιλουτίνοβ με 16 και 9 ριμπάουντ έκαναν τη διαφορά στο ματς με τους «Αχαιούς», με τους οπαδούς που βρέθηκαν στο κλειστό του Νέου Φαλήρου να χειροκροτούν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και ιδιαίτερα τους νεοαποκτηθέντες, Μήτρου-Λονγκ και Πετρούσεβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο ματς χωρίς καμία διάθεση να υποτιμήσουν τον αντίπαλό τους. Γρήγορα απέκτησαν διψήφια διαφορά την οποία όσο περνούσε ο χρόνος αύξαναν όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να κλείσουν το πρώτο μέρος στο +23 (51-28).

Παρέμειναν σοβαροί και στο β΄ μέρος με την διαφορά να κυμαίνεται στους 20-25 πόντους, για να κλείσει τελικά στο +19.

Διαιτητές: Τσώνος, Ζακεστίδης, Χατζημπαλίδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3, Παπανικολάου 6, Μπραζντέικις 5, Πίτερς 20 (4), Μιλουτίνοβ 16 (9 ρ.), Γουίλιαμς-Γκος, Λούντζης 4, Λαρεντζάκης 6, Μήτρου-Λονγκ 5, Πάπας 5, Πετρούσεβ 12, Τανούλης 2

ΑΠΟΛΛΩΝ Π. (Χριστόπουλος): Μπλέιλοκ 8, Γκιουζέλης 6, Βον 6, Μπράουν 10, Μουράτος 9, Γουάσινγκτον 14, Όσμπορν 12, Καφέζας, Κογιώνης, Σαλούστρος

