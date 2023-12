Κοινωνία

Αίγιο: Συνελήφθη ψευδοεπίσκοπος που καλούσε τους πολίτες να πάρουν τα όπλα

Μέσα από το κανάλι του στο YouTube, καλούσε τους πολίτες να πάρουν τα όπλα και να στραφούν εναντίον δικαστικών, δημοσιογράφων, δικηγόρων κλπ.

Συνελήφθη από τις Αρχές, στο Αίγιο, ψευδοεπίσκοπος, ο οποίος καλούσε τους πολίτες να πάρουν τα όπλα και να σκοτώσουν δικαστές, δικηγόρους και παράγοντες της περιοχής.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η ΕΛΑΣ είχε εντοπίσει το σπίτι του και τον ανάγκασαν να παραδοθεί. Ήδη έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια Αιγίου και αναμένεται να μεταβεί στα Δικαστήρια για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ο άνδρας αυτός, που είναι πρώην καλόγερος, αλλά δηλώνει επίσκοπος, ζητούσε μέσα από τη σελίδα του στο YouTube, απευθυνόμενος στους πολίτες, να πάρουν τα όπλα και να στραφούν εναντίον δικαστικών, δημοσιογράφων, δικηγόρων κλπ. Η τοπική Εκκλησία υποστηρίζει πως δεν έχει κανέναν τίτλο ιερατικό.

Μάλιστα έδινε και το νούμερο του κινητού του ώστε να τον βρουν όσοι επιθυμούν να συναντηθούν μαζί του. Ο ψευδοεπίσκοπος απειλούσε με θάνατο όσους θεωρεί υπεύθυνους και καλούσε τον κόσμο σε συγκέντρωση για να πάρουν τα όπλα.

