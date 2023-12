Πολιτική

Δούκας: Επισκέφτηκε τη Βαρβάκειο και το Εμπορικό Τρίγωνο (εικόνες)

Τι ευχήθηκε ο νέος Δήμαρχος της Αθήνας σε πολίτες και εμπόρους για τις γιορτές και το νέο έτος.

Το εμπορικό τρίγωνο των Αθηνών και τη Βαρβάκειο Κεντρική Αγορά της πόλης επισκέφθηκε το μεσημέρι ο νέος Δήμαρχος της πόλης Χάρης Δούκας, και συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες που έκαναν τις αγορές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Στο μήνυμά του ο Χάρης Δούκας επισήμανε: «Κάναμε μία βόλτα στην αγορά, στη Βαρβάκειο και μιλήσαμε με τον κόσμο που βρισκόταν εδώ. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου Καλά Χριστούγεννα. Θερμές ευχές σε όλους για υγεία και δύναμη. Σας περιμένω στην αλλαγή της χρονιάς στο Σύνταγμα».

Τον Δήμαρχο Αθηναίων συνόδευαν ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Παύλος Ραβάνης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Γενικός Διευθυντής του Εμπορικού Συλλόγου Σωτήρης Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Κρεαταγοράς ΒαρβακείουΑντρέας Νιώτης και ο Πρόεδρος της Ιχθυαγοράς Βαρβακείου Σίμος Βασίλης.

