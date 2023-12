Πολιτική

Αγαπηδάκη στο Παίδων “Αγία Σοφία”: Η προσφορά των υγειονομικών προκαλεί δέος (εικόνες)

Τι είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας για το καθήκον στήριξης γιατρών και νοσηλευτών.

Τα τμήματα Νευροχειρουργικής και της Α' Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία επισκέφθηκε η αναπληρώτρια υπουργόςΥγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία πραγματοποίησε την παρακάτω σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους γιατρούς και νοσηλευτές στο Παίδων “Αγία Σοφία” για την αυταπάρνηση και την αφοσίωσή τους, ειδικά αυτές τις μέρες. Αυτό είναι το προφανές. Όμως, θέλω να μοιραστώ και κάτι που νιώθω κάθε φορά έντονα: ειδικά στην υγεία, ειδικά στα παιδιά, σε πιάνει ένα δέος όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να επιτελούν το έργο τους.

Δίνουν τον εαυτό τους για να φροντίσουν τα παιδιά μας. Είναι καθήκον μας να τους στηρίξουμε και αυτό κάνουμε. Όπως είναι καθήκον μας και εσωτερική ανάγκη να είμαστε κοντά στους ανθρώπους με όποιο τρόπο: ηθικά, συναισθηματικά, ουσιαστικά, ανθρώπινα. Για αυτό μπήκαμε στην πολιτική, αυτή είναι η αποστολή και η υποχρέωση μας. Τους εύχομαι καλή δύναμη και στους μικρούς μας φίλους, γρήγορη ανάρρωση, ώστε σύντομα να είναι ξανά σπίτι τους, με την οικογένειά τους».

