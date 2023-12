Κόσμος

Βρετανία: Πίεση για παραίτηση βουλευτή που αστειεύτηκε με το “χάπι του βιασμού”

Πώς έγινε γνωστή η συνομιλία εν μέσψ δείπνου στην Πρωθυπουργική Κατοικία. Πώς εξηγήθηκε ο υπουργός.

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει στη Βρετανία το αποτυχημένο «αστείο» που έκανε ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι σε δεξίωση στην Ντάουνινγκ Στριτ ότι «πείραζε» το ποτό της συζύγου του με χάπι βιασμού.

Μάλιστα δεν λείπουν οι φωνές που ζητούν την άμεση παραίτησή του ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το υπουργείο του οποίου είναι επικεφαλής είχε πρόσφατα ανακοινώσει ότι θα κηρύξει πόλεμο σε αυτή την πρακτική που συμβαίνει σε ραντεβού.

Ο Βρετανός ΥΠΕΣ φέρεται, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ όπως το Skynews και ο Independent, να είπε σε γυναίκες καλεσμένες ότι «λίγο Rohypnol στο ποτό της κάθε βράδυ δεν ήταν παράνομο αν ήταν μόνο λίγο».

Ο Κλέβερλι πήγε ένα βήμα πιο κάτω καθώς είπε ότι το μυστικό για έναν μακροχρόνιο γάμο είναι να εξασφαλίσεις ότι η σύζυγός σου είναι «κάποια που είναι πάντα ελαφρώς ναρκωμένη, ώστε να μην μπορεί ποτέ να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν καλύτεροι άνδρες εκεί έξω».

Το Rohypnol και το Gamma Hydroxybutyrate (GHB) είναι οι ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε ποτά με τα θύματα να αισθάνονται σωματικά αδύναμα, εκτός ελέγχου, μπερδεμένα ή μπορεί να τους προκαλέσουν λιποθυμία.

Οι συνομιλίες στις δεξιώσεις της Ντάουνινγκ Στριτ θεωρούνται συνήθως «off the record», αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν τηρήθηκε ο κανόνας.

Ο υπουργός ζήτησε έκτοτε συγγνώμη για το σχόλιο, το οποίο, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του, «προοριζόταν σαφώς για ειρωνικό αστείο».

Η Τζεμάιμα Ολχάβσκι, διευθύνουσα σύμβουλος της Fawcett Society, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών δήλωσε ότι είναι «αρρωστημένο» το γεγονός ότι «ο ανώτερος υπουργός που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των γυναικών πιστεύει ότι κάτι τόσο τρομακτικό όσο η νάρκωση των γυναικών είναι θέμα γέλιου». Για να προσθέσει: «Πώς μπορούμε να τον εμπιστευτούμε ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρά τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών; Αξίζουμε κάτι καλύτερο από αυτό από τους νομοθέτες μας και ο Κλεβερλι πρέπει να παραιτηθεί».

Ο Κόλιν Μάκι, πρόεδρος του Spike Aware UK, ο οποίος έχασε ένα παιδί του από το πειραγμένο ποτό, δήλωσε ότι ήταν απολύτως εξοργισμένος με τα σχόλια του υπουργού: «Το πειραγμένο ποτό δεν είναι θέμα για πλάκα. Είναι αποκρουστικό αυτό που είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ειδικά όταν προσπαθούμε να πετύχουμε αλλαγές στο νόμο».

