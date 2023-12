Κόσμος

ΗΠΑ: Πήγαν επισκέπτες σε σπίτι και βρήκαν... πτώμα στην κατάψυξη

Ποια ενδεχόμενα ερευνά η αστυνομία μετά τον εντοπισμό της σορού. Σε κατάσταση σοκ οι επισκέπτες που τη βρήκαν.

Το μυστήριο ενός πτώματος που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη σπιτιού από οικογένεια που ήταν επισκέπτες προσπαθούν να λύσουν αστυνομικοί στο Σαν Ντιέγκο.

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Ντιέγκο δήλωσε ότι τα μέλη της οικογένειας κάλεσαν αμέσως την αστυνομία όταν βρήκαν το πτώμα σε ένα σπίτι στην Λεωφόρο Ζίον γύρω στις 19.45 ώρα Ελλάδας το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε το SkyNews. Tο NBC News, ανέφερε ότι το πτώμα πιστεύεται ότι είναι γυναίκα, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί άλλες λεπτομέρειες.

Η επίσημη ταυτοποίηση θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω, ενώ κανένα στοιχείο δεν έχει δοθεί για την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Στην έρευνα συμμετέχει η ομάδα ερευνών ανθρωποκτονιών του αστυνομικού τμήματος, δεδομένης της «ασυνήθιστης τοποθεσίας» όπου βρέθηκε το πτώμα.

«Οι ντετέκτιβ συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες για να κατανοήσουν τι συνέβη και γιατί το πτώμα βρισκόταν μέσα στον καταψύκτη», ανέφερε η αστυνομία.

