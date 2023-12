Life

Βασίλης Καρράς: Πού θα γίνει η κηδεία του, ποια η τελευταία του επιθυμία

Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία του μεγάλου Έλληνα ερμηνευτή και ποια ήταν η σχέση του με τη γενέτειρά του.

Στο χωριό όπου γεννήθηκε, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, θα κηδευτεί και θα ταφει ο αγαπημένος Έλληνας λαϊκός τραγούδιστής Βασίλης Καρράς ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή σο Ιατρικό ΔΙαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης όπου νοσηελυόταν.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί από την οικογένειά του, τις αγαπημένες του σύζυγο Χριστίνα και κόρη Ειρήνη, η ακριβής ημερομηνία και ώρα ταφής του καλλιτέχνη που λάτρεψαν και αποθέωσαν χιλιάδες μουσικόφιλοι.

Όπως αναφέρουν πηγές κοντινές στην οικογένεια, η επιστροφή του για ταφή στο Κοκκινοχώρι ήταν η τελευταία επιθυμία την οποία είχε με σαφήνεια εκφράσει ο Βασίλης Καρράς, καθώς παρά τη λαμπερή επαγγελματική πορεία που χάραξε στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, δεν έπαψε ποτέ να αγαπά τον τόπο του. Του οποίου τους ανθρώπους δεν έχανε ευκαιρία να βοηθά με κάθε τρόπο και ευκαιρία, και στον οποίο διατηρεί μεγάλο αγρόκτημα.