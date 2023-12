Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αιθαλομίχλη από τα ψητά σε όλη την πόλη (εικόνες)

Η γαστρονομική καλοπέραση των θεσσαλονικιών άφησε το αποτύπωμά της στον ατμοσφαιρικό αέρα της πόλης.

Οι ψησταριές στο κέντρο της πόλης αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, άναψαν παραδοσιακά πλέον την παραμονή Χριστουγέννων από νωρίς.

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στο κέντρο και μέχρι αργά το βράδυ συνέχισε να διασκεδάζει σε κεντρικούς δρόμους, με μουσική και χορό και όλη σχεδόν την πόλη να γίνεται μια παρέα.

Απαραίτητο στο γλέντι και το φαγητό, κι έτσι οι ψησταριές έγραψαν υπερωρίες, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ένα σύννεφο καπνού που σχεδόν σκέπασε την πόλη.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στη σελίδα «Σωματείο "Φίλοι του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης"» στο Facebook.

